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طارق سليمان: الشناوي يغيب عن الملاعب لمدة ٤ شهور تقريباً

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق أن الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر في مباراة الرأس الأخضر إصابة قوية وستؤدي إلى غيابه لمدة طويلة.


وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" في تقديري أن محمد الشناوي سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ٤ شهور تقريباً بسبب تعرضه لاصابة في خلع في الكتف".


وتابع:"أتمنى أن يعود محمد الشناوي سريعاً إلى الملاعب والمشاركة من جديد مع فريق الأهلي ومنتخب مصر في الفترة المقبلة ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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