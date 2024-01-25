طارق سليمان: الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف الثاني لمنتخب الرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر تعامل بشكل خاطئ مع كرة الهدف الثاني لمنتخب الرأس الأخضر في المباراة الأخيرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.



وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر يتحمل مسؤولية الهدف الثاني لمنتخب الرأس الأخضر بسبب تعامله الخطأ مع الكرة التي سكنت مرماه".



وتابع:"الأخطاء واردة في كرة القدم ولا يجب أن نركز على الأخطاء الفردية للاعبي منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية".