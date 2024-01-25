منتخب الكونغو يتعادل مع تنزانيا ويواجه مصر في الدور المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا 0-0، في المباراة التي جمعت بينهما، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحسم منتخب الكونغو، بهذا التعادل، تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم، إذ وصل للنقطة الثالثة في المركز الثالث، بالمجموعة السادسة، فيما تذيل منتخب تنزانيا المجموعة، بنقطتين.

ويضرب منتخب الكونغو موعدا مع نظيره المنتخب المصري، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما صعد كأفضل ثالث، ويقام اللقاء يوم الأحد 28 يناير، في العاشرة مساء.

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