خلال تدريب المنتخب .. تفاصيل إصابة إمام عاشور بإرتجاج في المخ

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور و أجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة و سوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر في الدور ثمن النهائي بكأس أمم أفريقيا 2023، ثاني المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات المغرب وتنزانيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية، وتزداد فرص مواجهة الكونغو الذي يتواجد في المركز الثاني خلف المغرب حتى الآن.

ويعاني منتخب مصر من كثرة الإصابات بين صفوفه بعد خروج محمد صلاح، قائد المنتخب من معسكر الفراعنة وعودته لإنجلترا بسبب الإصابة، وخروج محمد الشناوي من المعسكر أيضا بسبب خلع في الكتف، إلى جانب إمام عاشور.