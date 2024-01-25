مصر في مواجهة الكونغو .. مواعيد مباريات دور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية ، لتبدأ الأدوار الإقصائية، من دور الـ16.

ينطلق دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023 يوم السبت 27 يناير، أما آخر مباراة في ثمن النهائي فسوف تكون يوم الثلاثاء 30 يناير.

مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا



نيجيريا × الكاميرون ( السبت 27 يناير • الساعة 10 مساء).

انجولا × ناميبيا ( السبت 27 يناير • الساعة 7 مساءً).

مصر × الكونغو الديمقراطية ( الأحد 28 يناير • الساعة 10 مساء).

غينيا الاستوائية × غينيا ( الأحد 28 يناير • الساعة 7 مساءً ).

الرأس الأخضر × موريتانيا ( الإثنين 29 يناير • الساعة 7 مساءً).

السنغال × كوت ديفوار ( الإثنين • الساعة 10 مساء).

المغرب × جنوب إفريقيا ( الثلاثاء 30 يناير • الساعة 10 مساء).

مالي × بوركينا فاسو ( الثلاثاء 30 يناير • الساعة 7 مساءً).