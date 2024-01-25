كوليبالي: الزمالك وجماهيره جزء من حياتي وفخور بما يقدمه ديانج مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد اسماعيل كوليبالي قائد منتخب مالي ونجم الزمالك الأسبق أنه فترة تواجده داخل نادي الزمالك صنعت فارقاً كبيراً في مسيرته الإحترافية.

وقال كوليبالي في تصريحات عبر القناة الأولى: “ الزمالك وجمهوره جزء من حياتي لا يمكن أن أنسى تلك الفترة التي مدتني الأمل والطاقة للاستمرار في مسيرتي بالملاعب ”.

وتابع: “ لم أتلق عرضا من الأهلي الزمالك كان عائلتي وكنت مصمما المغادرة للخارج عندما رحلت عن الزمالك، في مالي يعرفونني من خلال نادي الزمالك الكبير ”.

وواصل: “ هدفي في أحمد شوبير عام 94؟ هذا الهدف غالي جدا، وكان معروف عني أنني أسجل بالتسديدات في الركلات الحرة ووضعت في هذه الكرة كل قوتي وكنت في غاية السعادة بهذا الهدف ”.

وعلق موليبالي على أداء منتخب مصر في أمم أفريقيا قائلاً: “ مصر أمة كبيرة في كرة القدم ومنتخب مصر فريق قوي جدا حتى وإن كانت البداية لم تكن جيدة ولكن ما يحسب لهذا الفريق الحالة الذهنية والقدرة على العودة في النتيجة دائماً ”.

واكمل: “ سعيد بتأهل منتخب مالي إلى دور الستة عشر من كأس الأمم وأتمنى أن يتحسن المنتخب وكل الفرق مرشحة للمنافسة ولم يعد هناك فريقا صغيرا في كرة القدم الإفريقية ”.

وأردف: “ ديانج يقدم أداء جيدا مع الأهلي وحصد بطولات مميزة ورغم وجود أكثر من لاعب مميز في نفس مركزه بالأهلي ديانج لا يستسلم ويقاتل ونحن فخورون بما يقدمه سواء مع الأهلي أو مالي ”.

وأتم كوليبالي: “ نصف نهائي البطولة؟ السنغال رقم 1 والمغرب ثم مالي والمركز الرابع سيكون بين مصر والكونغو وبوركينا أيضا في الصورة بجانب أنجولا ”.