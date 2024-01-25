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الامارات | العراق يختتم الدور الأول في آسيا بالعلامة الكاملة

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الدوحة - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم العراق، أمس، الدور الأول من كأس آسيا، بالعلامة الكاملة بعد الفوز على فيتنام 3-2، ليختتم دور المجموعات بتسع نقاط، بعد أن ضمن مبكراً الصدارة وبطاقة ثمن النهائي عن المجموعة الرابعة. في المقابل حسم اليابان تأهله إلى الدور الثاني، بعد الفوز على إندونيسيا 3-1. وسجل للعراق ريبين سولاقا (47)، وأيمن حسين (73 و90+12 من ركلة جزاء)، ولفيتنام التي أكملت الشوط الثاني بـ10 لاعبين، بوي هوانغ فييت انه (42) ونغوين كوانغ هاي (90+1).

في المقابل سجل لليابان أياسي أويدا (6 من ركلة جزاء و52) وجاستن هوبنر (88 خطأ في مرمى فريقه)، في حين سجل لإندونيسيا ساندي ولش (90+1).

وتصدر العراق المجموعة برصيد 9 نقاط، مقابل 6 لليابان، و3 لإندونيسيا، ونقطة لفيتنام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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