تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم افريقيا

ينتظر منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مواجهة هامة أمام نظيره الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

تأهل منتخب مصر غلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف الرأس الأخصر المتصدر.

ستقام مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويواجه فيتوريا مهمة صعبة حيث يغيب عن صفوفه الثلاثي محمد الشناوي حارس المرمى الأساسي، ومحمد صلاح نجم منتخب مصر، بالإضافة إلى إمام عاشور الذي تعرض لارتجاج في المخ خلال مران الفراعنة.

من المتوقع ان يبدأ منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – محمد هاني

وسط الملعب: مروان عطية – حمدي فتحي – محمد النني

وفي الهجوم: محمود تريزيجيه – مصطفى محمد – عمر مرموش