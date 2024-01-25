ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت النشامى.. مشاهدة مباراة الأردن والبحرين اليوم بث مباشر في كأس آسيا

يلا شوت النشامى.. مشاهدة مباراة الأردن والبحرين اليوم بث مباشر في كأس آسيا ، وفي إطار كأس آسيا، يسعى منتخب الأردن دائمًا إلى تحقيق الانتصارات في هذه البطولة، حيث أظهرت سابقًا أن لديه المواهب والإمكانيات الكافية لقلب الموازين وتحقيق النجاحات. على الرغم من بداية صعبة بالهزيمة الكبيرة أمام اليابان بستة أهداف في مباراة ودية استعدادًا للبطولة، إلا أن الفريق تمكن من استعادة ثقة الجماهير والمشجعين من خلال أداءه المميز في مباريات البطولة.

الآن، يمتلك الفريق فرصة ذهبية للتقدم والتأهل للدور التالي، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز في مواجهته المرتقبة مع المنتخب البحريني، الذي لا يزال لديه فرصة للصعود في حالة تحقيق الفوز على حساب الأردن. يدرك الجميع أن مباراة الغد تعتبر حاسمة بالنسبة للمنتخب الأردني، حيث يسعى لاستغلال الفرصة للتقدم وصدارة المجموعة على حساب المنافسين القويين.

بالرغم من التحديات والضغوطات، فإن الفريق مصمم على تحقيق النجاح وإثبات قدرته على المنافسة على أعلى المستويات في هذه البطولة القارية المهمة.

تابع لايف مشاهدة مباراة الأردن والبحرين

في استاد خليفة الدولي، ستشهد عيون عشاق كرة القدم العربية والآسيوية اليوم مواجهة نارية بين منتخبي الأردن والبحرين في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023. ستكون هذه المباراة فرصة لكلا الفريقين لتحقيق التأهل إلى دور الـ16 وتعزيز آمالهم في المنافسة على اللقب القاري الغالي.

للأردن، الذي بدأ بقوة في البطولة بعد فوزه الساحق 4-0 على ماليزيا، يتبقى خطوة واحدة فقط لضمان تأهله إلى المرحلة المقبلة. بتحقيق تعادل في هذه المواجهة أمام البحرين، سيكون النشامى قد حققوا ما يكفي للتأهل بعد أن جمعوا أربع نقاط من مباراتين. يمتلك الفريق تشكيلة مميزة وقادرة على تحقيق الفوز، ويتطلع المدرب الأردني بحماس إلى استغلال الفرصة وحسم تأهل فريقه.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأردن والبحرين بث مباشر يلا شوت

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأردن والبحرين بث مباشر يلا شوت

أما منتخب البحرين، فقد أظهر تحسنًا ملحوظًا بعد خسارته الأولى أمام كوريا الجنوبية، حيث حقق الفوز الثمين 1-0 على ماليزيا في مباراته الثانية. يدرك اللاعبون والجهاز الفني في البحرين أن المهمة لن تكون سهلة أمام الأردن، ولكنهم يسعون للظفر بالنقاط الثلاث وتحقيق التأهل بعد أداء جيد في المباراة السابقة.

المباراة تتوقع أن تكون مثيرة ومثلها مهمة، حيث سيبذل كل فريق قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز. من المتوقع أن يقدم الجمهور الحضور الكبير لمساندة منتخبيهم، وستكون الجوانب التكتيكية والبدنية حاسمة في تحديد مجريات المباراة ونتيجتها.

سيكون الفوز أو التعادل هو الهدف الأسمى لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما للتأهل والمضي قدمًا في البطولة لتحقيق النجاح وتحقيق طموحات جماهيره ووطنه.

الأردن والبحرين .. تاريخ المواجهات

تاريخ المواجهات بين منتخبي الأردن والبحرين يعكس سجالًا قويًا ومتوازنًا بين الفريقين على مدار السنوات. مع مرور الزمن، شهدت هذه المباريات تنافسًا مثيرًا ونتائج متباينة، مما يجعل كل لقاء بينهما يحمل في طياته التشويق والتحدي.

منذ اللقاء الأول بينهما، الذي كان في العام 1973، وحتى الآن، مشاهدة مباراة الأردن والبحرين أقيمت 30 مباراة بين الفريقين. ومن خلال هذه المباريات، يتضح أن منتخب الأردن حقق الفوز في 14 مباراة، بينما نجح منتخب البحرين في الفوز في 10 مباريات، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

آخر مواجهة بين الفريقين كانت في سبتمبر 2021، في مباراة ودية انتهت بفوز منتخب الأردن بنتيجة 2-1. هذا الانتصار يعكس التحسن المستمر في أداء الفريق الأردني وقدرته على تحقيق النتائج الإيجابية في المواجهات الرسمية والودية.

من جانبه، يسعى منتخب البحرين لتغيير مسار النتائج السلبي في المواجهات الأخيرة مع الأردن، حيث خسر في آخر مباراتين جمعتهما. ومن الجدير بالذكر أن منتخب البحرين لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات، مما يعكس القوة والتحسن في أدائه.

وبالنظر إلى أداء الفريقين في دور المجموعات الحالي لكأس آسيا 2023، يظهر أن الأردن يتصدر المجموعة الخامسة بست نقاط، مسجلاً ستة أهداف حتى الآن. هذا يعكس جاهزية وقوة الفريق الأردني واستعداده للمنافسة على أعلى المستويات.

بالنظر إلى هذه الإحصائيات والنتائج السابقة، يمكن القول إن المواجهة القادمة بين الأردن والبحرين ستكون مثيرة ومفتوحة، وستحمل في طياتها الكثير من التحديات والتوترات، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى المرحلة التالية في البطولة.