موعد مباراة السعودية وتايلاند اليوم في كأس آسيا والقنوات الناقلة والمعلقين

ياسر رشاد - القاهرة - يفتح ملعب استاد المدينة التعليمية أبوابه مساء اليوم الخميس من أجل استقبال مباراة السعودية وتايلاند التي ستجمع بين المنتخبين في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

مباراة السعودية ضد تايلاند اليوم تعد " تحصيل حاصل " وذلك بعد حسم الصقور بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور التالي من البطولة، حيث يتربع على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط حصدها من الفوز في أول جولتين على عمان وقيرغيزستان.

على الجانب الأخر حسم منتخب تايلاند بطاقة تأهله رسميًا إلى دور الـ16 بعد حصده 4 نقاط من أول جولتين، حيث فاز على قيرغيزستان في الجولة الأولى وتعادل مع عمان في الجولة الثانية ويحتل المركز الثاني في المجموعة يرصيد 4 نقاط.

موعد مباراة السعودية و تايلاند اليوم ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد تايلاند في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المواجهة عبر قنوات SSC1 HDبصوت المعلق حماد العنزي، و beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق حسن العيدروس، Alkass EXTRA One HDبصوت المعلق خالد الحدي، Abu Dhabi Sports Asia 1بصوت المعلق أحمد الحامد.