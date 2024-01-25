ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الأردن والبحرين يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا

بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الأردن والبحرين يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا، وتشهد البطولات القارية دائمًا صراعات مثيرة ومباريات حاسمة، ومواجهة المنتخبين الأردني والبحريني في بطولة كأس الأمم الآسيوية ليست استثناءً من هذه القاعدة. يوم غدٍ الخميس، سيكون ملعب ستاد خليفة الدولي في قطر شاهدًا على صراع عربي مثير يحمل في طياته حظوظًا وتطلعاتٍ كبيرة لكلٍ من المنتخبين.

بعدما تمكن المنتخب الأردني من تحقيق فوزٍ على منتخب ماليزيا وتعادلٍ مع منتخب كوريا الجنوبية، يدخل النشامى المباراة بطموحاتٍ كبيرة لتحقيق نقطة التعادل التي تؤهلهم إلى الدور القادم من البطولة. من جانبه، يتطلع المنتخب البحريني إلى تحقيق الفوز الذي يمنحه الفرصة الأمثل للتأهل، ولا يوجد لديه خيارٌ سوى الفوز من أجل تحقيق هذا الهدف.

على الرغم من أن المباراة قد تبدو سهلة على المنتخب الأردني نسبيًا، إلا أن المدير الفني للمنتخب الأردني، المخضرم الحسين عموتة، حذر لاعبيه من التراخي وأكد على ضرورة الاستمرار في العطاء والتركيز الشديد خلال مواجهة البحرين. وقد أعلن عموتة التشكيلة الأساسية للفريق، مؤكدًا على جاهزية اللاعبين لتحقيق الفوز وتحقيق الهدف المنشود.

من جانبه، يسعى المدرب البرتغالي خوان أنطونيو بيتزي، مدرب منتخب البحرين، لاستغلال كل فرصة ممكنة لتحقيق الفوز على المنتخب الأردني. وقد حشد بيتزي قوته الضاربة من خلال اختيار تشكيلة تعكس أفضل ما لديه من لاعبين، ويطمح في أن يقدم فريقه أداءً قويًا يؤهله للفوز في هذه المواجهة الحاسمة.

بهذه الطريقة، تعد مواجهة المنتخبين الأردني والبحريني في بطولة كأس الأمم الآسيوية فرصةً ذهبيةً لكلٍ من الفريقين لتحقيق الانتصار وتقديم أداء مميز يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

موعد مباراة الأردن ضد البحرين في كأس آسيا

تقام مباراة الأردن ضد البحرين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا على ملعب ستاد خليفة الدولي، وذلك اليوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير 2024.

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تنطلق صافرة مباراة الأردن ضد البحرين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد البحرين في كأس آسيا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة كأس آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- الناقل الرسمي في المملكة العربية السعودية هي: قنوات SSC.

- الناقل الرسمي في الإمارات العربية المتحدة هي: قنوات أبوظبي ودبي الرياضية.

مواجهة تاريخية

مواجهة الغد ستكون الأولى من نوعها بين المنتخبين الأردني والبحريني في تاريخ بطولة كأس آسيا، حيث لم يسبق لهما أن صادفا بعضهما البعض في هذا السياق الرياضي.

ستكون المباراة تحديًا صعبًا على الفريقين على حد سواء، ولكن كلاهما يسعى جاهدًا لتحقيق الفوز وتعزيز رصيده النقطي، خاصةً منتخب البحرين الذي يسعى بكل قوة لتجنب الهزيمة.

بدأ منتخب الأردن مشواره في البطولة بقوة من خلال تحقيق فوز ساحق على منتخب ماليزيا برباعية نظيفة، ثم تعادل بروح المقاتلة مع منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-2.

أما منتخب البحرين، فبدأ مشواره بخسارة مؤلمة أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1-3، لكنه استعاد توازنه وتحقق فوزًا هامًا على منتخب ماليزيا بنتيجة 1-0.

وللإشارة، كانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين عام 2021 في مباراة ودية أُقيمت في المنامة، حيث انتهت بفوز المنتخب الأردني بنتيجة 2-1، وهذا يضيف بعدًا إضافيًا من التشويق والتوتر إلى المواجهة المنتظرة في بطولة كأس آسيا.