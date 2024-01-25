ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الأردن والبحرين بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا

مشاهدة مباراة الأردن والبحرين بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا ، وتشهد مباراة ختام دور المجموعات في بطولة متميزة للمنتخب الأردني، حيث يواجه منتخب البحرين في مواجهة حاسمة لتحديد مسارهما في البطولة. يدخل المنتخب الأردني هذه المواجهة وهو متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويرغب في الحفاظ على هذا الموقف المرموق من خلال تحقيق الفوز وضمان الصدارة، بينما يسعى المنتخب البحريني إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل كوصيف أو التعادل للتأهل كأحد أفضل منتخبات المركز الثالث.

رغم ضمان تأهل المنتخب الأردني بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة، إلا أنه يسعى لتحقيق الفوز لتعزيز ثقته وبناء الزخم الإيجابي قبل دخول مرحلة الأدوار الإقصائية. وفي هذا السياق، يضع المدرب حسين عموتة ولاعبيه كل جهودهم في تحقيق النتيجة الإيجابية، ويتطلعون لتحقيق أداء قوي يعكس تطور الفريق خلال البطولة.

من جانبهم، يعرف لاعبو المنتخب البحريني أهمية هذه المواجهة، حيث يسعون جاهدين للظفر بالنقاط الثلاث وضمان التأهل للأدوار الإقصائية. يدركون أن التعادل قد يكفيهم للتأهل كأحد أفضل المراكز الثالثة، لكنهم يسعون لتحقيق الفوز لضمان مواصلة مشوارهم في البطولة بشكل أكثر استقرارًا.

تبقى نهاية المباراة محسومة بين الطرفين، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق أفضل النتائج وتحقيق الهدف المنشود في مشواره في البطولة. ستكون هذه المباراة فرصة للاعبين لتقديم أداء قوي والمنافسة على الفوز في منافسة مثيرة ومفتوحة لكلا الطرفين.

بهذا الشكل، يبقى الجمهور على موعد مع مواجهة مثيرة ومفتوحة بين المنتخبين، حيث يتطلع الجميع إلى مشاهدة عرض كروي مثير ومثمر من الفريقين، واستمتاع بأجواء البطولة وتنافس المنتخبات على الصعيدين الفني والنتائج.

موعد مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2023؟

تقام مباراة الأردن والبحرين يوم الخميس 25 يناير/كانون الثاني على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف بتوقيت الأردن والسعودية وقطر، الواحدة والنصف بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2023؟

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تحتل موقع الريادة في عالم البث التلفزيوني بحصولها على حقوق بث مسابقة كأس آسيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، والعراق.

لمتابعة منتخب الأردن في هذه البطولة المثيرة، يُمكن للمشتركين في باقة قنوات "بي إن سبورتس" الآسيوية الاستمتاع بمبارياته عبر الاشتراك في الخدمة الخاصة بالبث.

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أما في المملكة العربية السعودية، ستتاح المباريات عبر قنوات SSC المشفرة، في حين ستكون متابعة البطولة في دولة الإمارات متاحة عبر قناة أبوظبي الآسيوية. وفي العراق، ستكون المباريات متاحة عبر القناة الرابعة العراقية.

بهذه الطريقة، يمكن لعشاق كرة القدم في هذه الدول التمتع بمشاهدة أداء منتخب الأردن والتفاعل مع مبارياته في كأس آسيا 2023، والتي تعتبر من أهم وأبرز البطولات القارية على مستوى القارة الآسيوية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2023

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات

التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

من هو معلق مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2023؟

يتولى التعليق على مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا عبر قناة بي إن آسيا، المعلق حفيظ دراجي.

بينما توفر شبكة القنوات السعودية التعليق بصوت المعلق جعفر الصليح.

ويقود المصري بلال علام المباراة تعليقيًا على قناة أبو ظبي الآسيوية.

مواجهة مرتقبة بين الأردن والبحرين

تستعد الأنظار لمواجهة قوية تجمع بين المنتخبين الأردني والبحريني في بطولة كأس آسيا 2023، حيث سيتلاقى الفريقان على أرضية ستاد خليفة الدولي في قطر. يسعى منتخب الأردن لمواصلة مسيرته المميزة في البطولة والبحث عن ثلاث نقاط جديدة تعزز فرصه في التأهل وتجعله مرشحًا لحسم صدارة المجموعة.

بتصدّره لترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، يحتل المنتخب الأردني المركز الأول، متفوقًا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف، فيما يأتي منتخب البحرين بثلاث نقاط في المركز الثاني، ومنتخب ماليزيا بلا رصيد.

ويعيش المنتخب الأردني حالة من الثقة والتفاؤل بعد حسم تأهله للدور القادم، ولكنه يسعى لتحقيق الفوز في مواجهة البحرين لتحقيق النقاط الثلاث وتعزيز موقعه في المجموعة. إذ يتطلع النشامى لتحقيق نقطة سابعة، وهو ما سيكون رقمًا قياسيًا له في مشاركاته التاريخية ببطولة كأس آسيا.

يأمل المنتخب الأردني في تحقيق الفوز بالمباراة وتحقيق أداء مميز يعكس جاهزيته للتنافس على المراكز المتقدمة في البطولة. وبتحقيق هذا الهدف، سيضع النشامى بصمتهم في تاريخ الكرة الأسيوية ويستمرون في بناء مسيرتهم الإيجابية في هذا الحدث الكبير.