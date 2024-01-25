عمر السومة يعود من الاعتزال ويضع خطة كوبر أمام إيران

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عمر السومة نجم منتخب سوريا مهاجم نادي العربي القطري، تراجعه عن قرار اعتزاله اللعب الدولي، ووضع نفسه تحت تصرف الاتحاد السوري لكرة القدم فيما هو قادم.

وكان عمر السومة قد أعلن اعتزاله بعد أن اتخذ المدرب هيكتور كوبر قراراً مفاجئاً باستبعاد القائد والهداف التاريخي لسوريا، ليقرر اللاعب اعتزال اللعب الدولي نهائياً بداعي "عدم احترامه" وعدم إبلاغه بالقرار بشكل مباشر.

وحقق منتخب سوريا تأهلاً تاريخيًا إلى دور 16 في كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ليصعد إلى ثمن النهائي كأحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث في المجموعات لست، ليضرب نسور قاسيون موعدا مع إيران في ثمن نهائي البطولة.

السومة يتراجع عن قرار اعتزاله

وقال عمر السومة في تصريحات لبرنامج "الكابتن" عبر التليفزيون القطري: "أنا تحت تصرف القيادة الرياضية والاتحاد السوري أنا اتراجع عن قراري (الاعتزال) وإن شاء الله يقبلون (التراجع)".

وأضاف: "كانت ردة فعل وشعرت بالحزن ولا زلت أشعر بذلك، كنت أحب أن أتواجد مع الشباب في الملعب وأشاركهم الفرحة، أنا لا أبخل على منتخب بلدي بأي نقطة عرق".

وتابع: "تعرضت للظلم بقرار استبعادي واحترم رأي المدرب وهدف خريبين وتحيته لي نستني كل شيء، مشكورين إخواني اللاعبين ماقصروا قدموا جهد رائع".

وأكمل: "الضغوطات خفت عن منتخبنا لأن التأهل حصل الآن يدخلون المباراة مرتاحين انصحهم العبوا استمتعوا ممكن تخطفوا الفوز".

خطة كوبر أمام إيران

وزاد: "أعتقد المدرب سيغلق اللعب أمام إيران ولا أخشى على منتخبنا دفاعياً ونفسياً اللاعبين أخذوا جرعة دعم وإن شاء الله يقدموا مستوى جيد، الفرق بيننا وبين أيران أن لاعبينا الأساسيين لا يلعبون أساسيين في أنديتهم ؛ واحتياطي المنتخب الإيراني يلعبون أساسيين مع أنديتهم".

واستطرد: "المنتخب الإيراني منتخب متكامل ومنتخب مرشح للقب، أنا أتوقع مدربنا سيقفل اللعب مجددًا أمام إيران لكن المنتخب الإيراني قوي في العرضيات وفي العمق".

وأوضح: "صحيح أن الهند منتخب متطور لكن توقعنا أن ينهيها منتخبنا من الشوط الأول، الضغوطات على المنتخب أصبحت خفيفة الآن، دفاعياً اختلفنا عن السابق وممكن أن نخطف هدف من إيران".

واختتم عمر السومة حديثه: "تفاجئت باللاعب مؤيد العجان الذي عاد إلى مستواه في سنه ٢٠١٧، المنتخب الإيراني منتخب جماعي ومنظومته ثابتة لا تتغير مهما بدل مدربين.

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