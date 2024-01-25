تشكيل المنتخب السعودي ضد تايلاند .. البريكان والدوسري في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني روبيرتو مانشيني على تشكيل المنتخب السعودي الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد تايلاند على ملعب استاد المدينة التعليمية مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: أحمد الكسار

الدفاع: علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي

الوسط: حسن كادش، فيصل الغامدي، مختار علي، محمد كنو، سعود عبدالحميد

الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان.

مباراة السعودية ضد تايلاند اليوم تعد " تحصيل حاصل " وذلك بعد حسم الصقور بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور التالي من البطولة، حيث يتربع على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط حصدها من الفوز في أول جولتين على عمان وقيرغيزستان.

على الجانب الأخر حسم منتخب تايلاند بطاقة تأهله رسميًا إلى دور الـ16 بعد حصده 4 نقاط من أول جولتين، حيث فاز على قيرغيزستان في الجولة الأولى وتعادل مع عمان في الجولة الثانية ويحتل المركز الثاني في المجموعة يرصيد 4 نقاط.

موعد مباراة السعودية و تايلاند اليوم ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد تايلاند في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المواجهة عبر قنوات SSC1 HDبصوت المعلق حماد العنزي، و beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق حسن العيدروس، Alkass EXTRA One HDبصوت المعلق خالد الحدي، Abu Dhabi Sports Asia 1بصوت المعلق أحمد الحامد.