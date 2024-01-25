اليوم .. حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - يقام حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية " القاهرة 2024 " الساعة السابعة مساء اليوم بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقام البطولة بمنافسات، مسدس – بندقية - بندقية خرطوش"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر.

وضمت قائمة الدول التى أكدوا المشاركة كلا من، ألبانيا و أرمينيا و أستراليا و النمسا و أزربيجان و بلجيكا و البوسنة و الهرسك و البرازيل و البحرين و بلغاريا والصين و كولمبيا و كرواتيا و كوبا و قبرص و التشيك و الدنمارك واسبانيا و فنلندا و فرنسا و بريطانيا وألمانيا و اليونان والمجر والهند وإيسلندا و إيطاليا و اليابان و كازاخستان و السعودية و كوريا و الكويت و لاتفيا ولبنان و المغرب و المكسيك و مالطة والنرويج وعمان وبيرو والبرتغال وبورتريكو وقطر ورومانيا والسنغال وسنغافورا وسلوفينيا وسان مارينو وصربيا وسريلانكا وسويسرا والسويد وتايلاند وتايوان وتونس والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان وفنزويلا ومصر.

وجدد الاتحاد الدولي للرماية، ثقته في مصر على استضافة كبرى البطولات العالمية، حيث تقام البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أفضل الرماة، وذلك خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل.

واستقر الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني ، على إقامة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية اليوم في حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ودعوة كبار المسؤولين على رأسهم الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ ipsc الحركية "التكتيكية".