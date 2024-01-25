سوريا وفلسطين تتغلبان على الأوجاع بإنجاز تاريخي في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - عاشت الجماهير العربية فرحة خاصة خلال الساعات الماضية، بعد ضمان منتخبي سوريا وفلسطين التأهل إلى الدور ثمن النهائي في كأس آسيا، ليقدم المنتخبان جرعة من السعادة لجماهيرهم التي تعاني من ويلات الحرب والأزمات.

وتأهلت سوريا للمرة الأولى في تاريخها إلى كأس آسيا، بعد فوزها على الهند بهدف دون رد سجله عمر خريبين، ليقود به نسور قاسيون إلى إنجاز تاريخي في كأس آسيا المقامة حاليًا بقطر.

ونجح منتخب سوريا في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الـ7 بكأس آسيا، حيث يتأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الثانية.

وقال عمر خريبين "شعور لا يوصف على الرغم من أننا صعبنا المهمة على أنفسنا وأهدرنا العديد من الفرص، إنها المرة الأولى التي نعبر فيها إلى الدور الثاني لكننا لا نريد التوقف هنا، وسنقاتل لرسم البسمة على وجوه الشعب السوري".

وفي نفس السياق، أعرب التونسي مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن سعادته البالغة بتأهل الفدائي إلى دور ال16 من بطولة كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

واقتنص منتخب فلسطين بطاقة التأهل لدور ال16 من بطولة كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على هونج كونج بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال دبوب: "كنا الأفضل ونجحنا في خلق عدد من الفرص وتسجيل الأهداف، أنا فخور باللاعبين وبمستواهم، أمام منتخب هونج كونج الذي أرهقنا".

واختتم: "مبروك للشعب الفلسطيني، أهديهم هذا التأهل، لقد كان هدفنا تخطي الدور الأول، ونأمل أن نستمر، وسنقاتل دائماً للاستمرار في البطولة".