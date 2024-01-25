بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن والبحرين يلا شوت اليوم في كأس الأمم الآسيوية

ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مباراة الأردن والبحرين اليوم الخميس 25 يناير 2024، في الجولة الختامية من عمر منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023 على استاد خليفة الدولي بقطر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن والبحرين يلا شوت اليوم

بصرف النظر عن نتائج المنتخبين في البطولة، وتفوق الأردن على البحرين بفارق نقطة واحدة، إلا أن مواجهة الغد ستكون متكافئة من الناحية الفنية.

وتعتبر المواجهة صعبة على كلا الفريقين، استنادًا لطموحاتهما في تحقيق الفوز وكسب المزيد من الثقة للمضي بآمال كبيرة في البطولة.

ويتوقع ألا يقدم منتخب الأردن على تعديلات جوهرية في تشكيله للمباراة مع إمكانية منح بعض اللاعبين الفرصة بالمشاركة أمثال صالح راتب ويوسف أبو جلبوش وحمزة الدردور وأنس بني ياسين وعبدالله الفاخوري وفراس شلباية.

ويعول منتخب الأردن في حسم المباراة على رباعي الرعب الذي يقوده موسى التعمري برفقة يزن النعيمات وعلي علوان ومحمود مرضي حيث يشكل هؤلاء محور العمليات الهجومية.

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وتقع على عاتق الحارس يزيد أبوليلى ومن أمامه خط الدفاع عبدالله نصيب ويزن العرب وإحسان حداد وسالم العجالين ومن أمامهما نزار الرشدان ورجائي عايد مسؤولية إغلاق المساحات أمام لاعبي البحرين مع المساهمة في عملية البناء الهجومي.

تشكيل الأردن في مباراة اليوم

يدخل المدرب المغربي حسين عموتة مواجهته أمام البحرين بالتشكيلة التالية:

• حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

• خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، سالم العجالين.

• خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود مرضي.

• خط الهجوم: موسى التعمري، يزن النعيمات، علي علوان.

تشكيل البحرين في مباراة اليوم

بينما يدخل مدرب البحرين مباراته أمام الأردن وفق هذه التشكيلة:

• حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

• خط الدفاع: عادل محمد، علي هازا، موسيس أتيدي، أمين بنعدي.

• خط الوسط: محمد الحردان، محمد مرهون، إبراهيم الوالي، الوليد هيام.

• خط الهجوم: كميل حسن أسود، عبد الله دعيج.

موعد مباراة الأردن والبحرين

ياتي موعد يلا شوت مباراة الاردن والبحرين بث مباشر اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس آسيا، مساء اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة الواحدة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين، والساعة الثانية والنصف بتوقيت الأردن والسعودية والعراق، والساعة الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.