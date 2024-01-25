حكم الفراعنة ينسى الإنذار.. وهداف أفريقيا "درجة تالتة" !

ياسر رشاد - القاهرة - تثبت نسخة كأس الأمم الأفريقية الحالية يوماً بعد الآخر أنها واحدة من أغرب النسخ التي أقيمت في تاريخ البطولة القارية التي بدأت عام 1957.

وتشهد النسخة الحالية للكان العديد من المفاجآت وصعود بعض المنتخبات المغمورة إلى صدارة المشهد وعلى رأسها غينيا الاستوائية والرأس الأخضر الذين ضمنوا الصعود لدور الستة عشر بجانب صعود منتخب موريتانيا لأول مرة في تاريخه.

وتلقى منتخب كوت ديفوار الهزيمة الأثقل لأي مستضيف للبطولة بالخسارة أمام غينيا الاستوائية برباعية دون رد كما أن منتخب غينيا الاستوائية خطف الأضواء بتألق نجمه إيميليو نسووي الذي سجل 5 أهداف واعتلى صدارة الهدافين وهو لاعب في دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا مع فريق إنتر سيتي.

ومن المشاهد الغريبة في النسخة الحالية نسيان الحكم التشادي محمد الحاج منح الإنذار لمصطفى محمد مهاجم منتخبنا الوطني عقب تسجيل هدف في مرمى الرأس الأخضر وخلع قميصه.

وشهدت البطولة وداع مرير لمنتخب الجزائر للنسخة الثانية على التوالي من دور المجموعات.

وتعادل منتخب مصر بصعوبة مع موزمبيق وكاب فيردي، وسقطت تونس أمام نامبيا، ولم يحقق أي منتخب عربي الانتصار خلال الجولة الأولى والثانية سوى منتخب المغرب أمام تنزانيا.