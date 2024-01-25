اليوم.. الاجتماع الفني لتصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة للألعاب الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يقام اليوم الخميس الاجتماع الفني لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للألعاب الأفريقية والتي ستقام خلال الفترة ما بين 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

وسيشهد الاجتماع، المقرر عقده في تمام الخامسة مساء، الاتفاق على نظام البطولة ومواعيد المباريات والقرعة الخاصة بالمنافسات على صعيد الرجال والسيدات بحضور كافة الفرق المشاركة بالبطولة.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على توجيه الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة المصرية

وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة بعد الدعم المتواصل للرياضة بشكل عام واتحاد الطائرة بشكل خاص بعد نجاح اتحاد الطائرة في إستضافة العديد من الأحداث والبطولات القارية الهامة.

وأشار قمر أن الجميع يقف بجانب منتخبي الرجال والسيدات من أجل تقديم بطولة جيدة تليق بمستوى مصر وتنظيم البطولة على أكمل وجه خاصة وأن مصر دائما لديها الدور الريادي داخل القارة السمراء.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

فيما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.