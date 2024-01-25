ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن والبحرين يلا شوت في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن والبحرين يلا شوت في كأس آسيا ، وتاريخ المواجهات بين منتخبي الأردن والبحرين يعكس سجالًا قويًا ومتوازنًا بين الفريقين على مدار السنوات. مع مرور الزمن، شهدت هذه المباريات تنافسًا مثيرًا ونتائج متباينة، مما يجعل كل لقاء بينهما يحمل في طياته التشويق والتحدي.

منذ اللقاء الأول بينهما، الذي كان في العام 1973، وحتى الآن، أقيمت 30 مباراة بين الفريقين. ومن خلال هذه المباريات، يتضح أن منتخب الأردن حقق الفوز في 14 مباراة، بينما نجح منتخب البحرين في الفوز في 10 مباريات، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

آخر مواجهة بين الفريقين كانت في سبتمبر 2021، في مباراة ودية انتهت بفوز منتخب الأردن بنتيجة 2-1. هذا الانتصار يعكس التحسن المستمر في أداء الفريق الأردني وقدرته على تحقيق النتائج الإيجابية في المواجهات الرسمية والودية.

من جانبه، يسعى منتخب البحرين لتغيير مسار النتائج السلبي في المواجهات الأخيرة مع الأردن، حيث خسر في آخر مباراتين جمعتهما. ومن الجدير بالذكر أن منتخب البحرين لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات، مما يعكس القوة والتحسن في أدائه.

وبالنظر إلى أداء الفريقين في دور المجموعات الحالي لكأس آسيا 2023، يظهر أن الأردن يتصدر المجموعة الخامسة بست نقاط، مسجلاً ستة أهداف حتى الآن. هذا يعكس جاهزية وقوة الفريق الأردني واستعداده للمنافسة على أعلى المستويات.

بالنظر إلى هذه الإحصائيات والنتائج السابقة، يمكن القول إن المواجهة القادمة بين الأردن والبحرين ستكون مثيرة ومفتوحة، وستحمل في طياتها الكثير من التحديات والتوترات، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى المرحلة التالية في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2024

حصلت أكثر من قناة عربية على حقوق كأس آسيا 2024، وتعتمد القناة التي تختارها على البلد الذي تتواجد به.

ستكون المباراة منقولة في الأردن والبحرين وجميع البلاد العربية باستثناء الإمارات والسعودية والعراق، عبر قناة بي إن سبورتس كأس آسيا.

أما من العراق، ستُنقل المباراة عبر القناة الرابعة العراقية، وفي الإمارات ستكون المباراة مُذاعة عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية آسيا.



اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأردن والبحرين بث مباشر يلا شوت

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إذا كنت في المملكة العربية السعودية، ستكون القناة الناقلة لمباراة الأردن والبحرين هي SSC 1 HD، والتابعة لقنوات SSC الناقل الحصري للبطولة في بلاد الحرمين، وعليك الاشتراك لمشاهدتها وامتلاك جهاز GOBX.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2024

قناة الرابعة العراقية متاحة فقط عبر نايل سات، وقناة SSC1 HD يمكنك مشاهدتها حصرًا من خلال عرب سات، في حين يمكنك متابعة قناة beIN Asian Cup على قمري نايل سات وسهيل سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2024

بحصول قناة بي إن سبورت على حقوق كأس آسيا 2024، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأردن والبحرين من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect.

ومن داخل المملكة العربية السعودية، لا توجد إلا طريقة واحدة لمشاهدة جميع فعاليات البطولة الآسيوية، وهي الاشتراك في الباقة الرياضية "شاهد VIP"، والمتاحة عليها جميع قنوات SSC.

موعد مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2024

موعد مباراة الأردن والبحرين في الجولة الثالثة من كأس آسيا 2024، يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت البحرين والأردن.

تقديم مباراة الأردن ضد البحرين في كأس آسيا 2023

يدخل المنتخب الأردني المباراة بأريحية كبيرة، مشاهدة مباراة الأردن والبحرين بث مباشر يلا شوت بعد أن حصد 4 نقاط في أول جولتين، وبالتالي ضمن تأهله إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

في المقابل سيكون منتخب البحرين مطالب بتحقيق الفوز من أجل التأهل، أما التعادل فقد يجعله ينتظر لتحديد وضعه على صعيد الفوز بإحدى البطاقات الباقية المخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثالث.

ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية، مقابل 3 نقاط للبحرين، في حين لا زال رصيد ماليزيا خاليا من النقاط.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.