يلا شوت الآن بث مباشر مباراة الأردن والبحرين اليوم في كأس أمم أسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد ستاد خليفة الدولي بقطر مساء اليوم الخميس الموافق 25 يناير صراعًا عربيًا يجمع بين منتخبَي الأردن والبحرين، على بطاقة التأهل إلى ثُمن نهائي كأس الأمم الآسيوية.

يلا شوت الآن بث مباشر مباراة الأردن والبحرين اليوم

ويحتل المنتخب الأردني المركز الأول في المجموعة برصيد أربع نقاط، جمعها من الفوز على ماليزيا 4 / صفر، والتعادل مع كوريا الجنوبية 2 /2، فيما يحتل منتخب البحرين المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية 1/3، ثم فاز على ماليزيا 1 / صفر.

ويلعب المنتخب الأردني بقيادة مدربه المغربي حسين عموتة، وأمامه خيار الفوز أو التعادل في المباراة لبلوغ دور الـ16، لكن الفوز سيمكن الفريق من احتلال صدارة المجموعة، وسيكون فارق الأهداف هو الفيصل حال فوزه منافسه كوريا الجنوبية على ماليزيا في المباراة التي ستقام في نفس التوقيت ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب البحريني إلى عدم التفريط في فرصة التأهل للدور المقبل، ويأمل أن يساعده التعادل في التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعتها.

واستهل المنتخب الأردني مشواره في البطولة بفوز كبير، برباعية على ماليزيا، كان نصيب موسى التعمري مهاجم الفريق ولاعب مونبيليه الفرنسي، منها هدفين، وسجل محمود المرضي هدفين.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب الأردن والبحرين عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب الأردن والبحرين عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

وفي المباراة الثانية، تألق المنتخب الأردني أمام نظيره من كوريا الجنوبية، ونجح في فرض كلمته طوال اللقاء، حيث كان متقدما بنتيجة 2 /1، قبل أن ينجح الفريق الكوري في تسجيل هدف التعادل بنيران صديقة من يزن أبو العرب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

تردد القنوات الناقلة لمباراة البحرين والأردن اليوم

بينما عن تردد القنوات الناقلة لمباراة البحرين والأردن، فإن قنوات بين سبورت الرياضية القطرية وقناة ssc الرياضية السعودية قد كشفوا عن نقل مواجهة منتخب البحرين ضد منتخب الاردن في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس امم آسيا كالتالي:

اسم القناة: beIN Sports Asian cup 1HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12188.

معدل الاستقطاب: افقي.

كما يمكن متابعة مباراة البحرين ضد الاردن بث مباشر في الجولة الثالثة من دور المجموعات من خلال قناة ssc الرياضية السعودية كالتالي: