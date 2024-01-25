منتخب اليد يصارع تونس على تذكرة نهائي كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة حاسمة في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس أمام تونس في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في القاهرة.

ويلتقي أيضاً في نفس المرحلة اليوم الخميس منتخب الجزائر منافسه الرأس الأخضر.

ويترقب منتخبنا الوطني بقيادة مدربه الإسباني خوان باستور الوصول للنهائي كخطوة حاسمة في طريق الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

ونجح المنتخب في صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة ثم الفوز على أنجولا بنتيجة 37-25 في ربع النهائي ، وتألق العديد من اللاعبين على رأسهم يحيى خالد ويحيى الدرع وأحمد عادل ومحمد سند وعلي زين.

منتخب تونس أقوى المنافسين على اللقب

ويعد منتخب تونس أقوى المنافسين على اللقب بقيادة العديد من اللاعبين البارزين على رأسهم مصباح الصانعي ، وتصدر نسور قرطاج المجموعة بالعلامة الكاملة أيضاً ثم تغلبوا على غينيا بنتيجة 37-24.

وفاز منتخب تونس بلقب كأس الأمم الأفريقية 10 مرات مقابل 8 للفراعنة الذين حسموا اللقب في آخر نسختين.