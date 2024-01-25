ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاردن والبحرين بث مباشر في كأس آسيا 2023 اليوم

مشاهدة مباراة الاردن والبحرين بث مباشر في كأس آسيا 2023 يلا شوت اليوم ، بينما يتطلع المنتخب الأردني إلى ضمان التأهل إلى المرحلة التالية من بطولة كأس آسيا 2023، يجد نفسه أمام تحدي كبير في مواجهة البحرين، التي تسعى بدورها لتحقيق الفوز لتأمين موقعها في البطولة.

بعد تحقيق النقاط الأربع من الفوز على ماليزيا والتعادل مع كوريا الجنوبية، يدرك المنتخب الأردني أهمية الحصول على نقطة التعادل في مواجهة البحرين، حيث ستكون كافية لضمان تأهله إلى دور المجموعات. يوجد لدى النشامى مدرب ذو خبرة كبيرة في شكل الحسين عموتة، الذي حث لاعبيه على عدم التراخي وضمان تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المهمة هذه.

ويتوقع أن يعتمد عموتة على تشكيلة قوية ومتوازنة تجمع بين الخبرة والشباب، مع التركيز على الدفاع القوي والهجوم السريع. يتضمن التشكيل المتوقع للأردن لاعبين مثل يزيد أبو ليلى وسالم العجالي في الدفاع، ونور الروابدة ونزار الرشدان في خط الوسط، بينما سيكون الثلاثي الهجومي علي علوان ويزن النعيمات وموسى التعمري.

من جانبهم، يسعى منتخب البحرين بقيادة المدرب البرتغالي خوان أنطونيو بيتزي إلى تحقيق الفوز لتأمين مكانه في دور المجموعات. ولتحقيق هذا الهدف، من المتوقع أن يعتمد بيتزي على تشكيلة تجمع بين القوة البدنية والمهارة الفنية، مع التركيز على الهجوم المنظم والدفاع القوي.

من المحتمل أن يشهد التشكيل المتوقع للبحرين مشاركة لاعبين مثل إبراهيم لطف الله في حراسة المرمى، وهزاع علي ووليد الحيام وسيد باقر ومحمد عادل في خط الدفاع، بينما سيكون الرباعي الهجومي محمد مرهون وكميل الأسود وعلي مدن وعبد الله الحشاش.

سيكون لقاء اليوم بين الأردن والبحرين مثيرًا ومفصليًا، حيث سيحاول كل فريق الفوز لتحقيق أهدافه في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2023

Abu Dhabi Sports Asia 1 | بتعليق: بلال علام

Alkass EXTRA One HD | بتعليق: خليل البلوشي



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SSC EXTRA 1 HD | بتعليق: جعفر الصليح

beIN ASIAN CUP 1 | بتعليق: حفيظ دراجي

كأس آسيا، ترتيب الفريقين فى المجموعة

يدخل منتخب الأردن المباراة متصدر جدول ترتيب مجموعته، المجموعة الخامسة بالبطولة، برصيد 4 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد منتخب البحرين في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط من نفس عدد المباريات

كأس آسيا، حكم مباراة الأردن والبحرين

ومن المقرر أن يدير بث مباشر مباراة الأردن والبحرين، في كأس أمم آسيا الحكم الإماراتي عمر العلي، في المباراة التي ستنطلق في تمام الواحدة والنصف من ظهر اليوم الخميس.

كأس آسيا، تشيكل الأردن المتوقع أمام البحرين اليوم

ومن المتوقع أن يخوض منتخب الأردن المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، وفي خط الدفاع: عبدالله نصيب، يزن العرب، سالم العجالين، وفي خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الدين، محمود مرضي، وفي الهجوم: موسى التعميري، يزن النعيمات، علي علوان.

كأس آسيا، تشكيل المتوقع للبحرين امام الأردن

ومن المتوقع أن يخوض منتخب البحرين ضد الأردن بث مباشر بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله، وفي خط الدفاع: أمين بينادي، وليد الحيام، محمد عادل، سيد مهدي باقر، وفي خط الوسط: محمد الحردان، محمد جاسم مرهون، موسيس أتيدي، وفي خط الهجوم: علي مدن، كميل الأسود، عبدالله الحشاش.

بث مباشر مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2023

تقام مباراة الأردن ضد البحرين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا على ملعب ستاد خليفة الدولي، وذلك اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

تنطلق صافرة مباراة الأردن ضد البحرين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.