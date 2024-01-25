البث المباشر لمباراة الأردن والبحرين يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل استاد خليفة الدولي قمة عربية بين الأردن والبحرين، ستقام في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2024 ذلك ضمن المنتخبان الأردني والبحريني التأهل رسميًا لدور الـ 16 في البطولة بعد الجولة الثانية، حيث يحتل النشامى المركز الأول برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية التي ضمن التأهل أيضًا، ويقع الأحمر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

البث المباشر لمباراة الأردن والبحرين يلا شوت اليوم

ويمتلك المنتخب الأردني أربع نقاط من الفوز على ماليزيا والتعادل مع كوريا الجنوبية، ويحتاج النشامى إلى نقطة التعادل من أجل العبور إلى المرحلة التالية من البطولة القارية، بينما للبحرين ثلاث نقاط ولا بديل عن تحقيقه الفوز من أجل التأهل.

ورغم سهولة اللقاء على المنتخب الأردني نسبيا فإن مديره الفني المخضرم المغربي الحسين عموتة، حصَّن فريقه ضد رياح المفاجآت، وترجم هذا الواقع من خلال تحذيره للاعبيه من عواقب التراخي في لقاء البحرين، بالإضافة إلى أن عموتة استقر على الدفع بقوته الضاربة ضمن التشكيل الأساسي للمباراة، مثل: يزيد أبو ليلى، سالم العجالي ويزن العرب وعبد الله نصيب في خط الدفاع، ومحمود مُرضي ونور الروابدة ونزار الرشدان وإحسان حداد في متوسط الميدان، والثلاثي الهجومي علي علوان ويزن النعيمات و موسى التعمري.

وفي المقابل فإن البرتغالي خوان أنطونيو بيتزي، مدرب البحرين، حشد هو الآخر قوته الضاربة من أجل تحقيق الفوز على الأردن، ومن المنتظر أن يدفع بإبراهيم لطف الله في حراسة المرمى، وهزاع علي ووليد الحيام وسيد باقر ومحمد عادل رباعي خط الدفاع وموسيس أتيدي ومحمد الحردان في الوسط، والرباعي الهجومي محمد مرهون وكميل الأسود وعلي مدن وعبد الله الحشاش.

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أما المنتخب البحريني، فقدم مباراة كبيرة أمام كوريا الجنوبية، وكان متعادلا بهدف لمثله، لكن ثنائية لي كانج إن، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، منحت فريقه ثلاث نقاط غالية، ودفعت البحرين إلى البحث عن فوز ضروري في مواجهة ماليزيا، وهو ما تحقق في الثواني الأخيرة بهدف نظيف سجله علي مدن.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين اليوم

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية على رأس القائمة كالناقل الرئيسي لمباراة الأردن والبحرين في إطار بطولة كأس آسيا. تمتلك هذه الشبكة الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يمنح المشاهدين فرصة متابعة الصراع الحاسم عبر شاشاتها.

في المملكة العربية السعودية، ستكون قنوات SSC هي الناقل الرسمي لهذه المواجهة المثيرة، حيث يمكن للجماهير السعودية التمتع بتغطية حصرية لكل لحظة من لقاء الأردن والبحرين.

أما في الإمارات العربية المتحدة، فسيكون لقاء الأردن والبحرين متاحًا عبر قنوات أبوظبي ودبي الرياضية، مما يضمن للمشاهدين الإماراتيين فرصة متابعة هذه المواجهة الهامة عبر شاشات البث المباشر.