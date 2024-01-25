نجم منتخب سوريا يتراجع عن قرار اعتزاله.. في انتظار رد كوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن السوري عمر السومة مهاجم العربي القطري، التراجع عن قرار اعتزاله اللعب الدولي، مشيرا إلى أنه تحت تصرف المنتخب حال استدعائه.

واعتزل السومة اللعب الدولي بعد قرار استبعاده من قائمة هيكتور كوبر المدير الفني لسوريا، في بطولة كأس أمم آسيا، التي تقام حاليا في قطر.

وقال السومة خلال مقابلة تلفزيونية: "أنا تحت تصرف القيادة الرياضية والاتحاد الرياضي، أتراجع عن قراري بالاعتزال وإن شاء الله يقبلون التراجع، كانت ردة فعل".

واختتم: "شعرت بالحزن ولا زلت أشعر بذلك، كنت أحب أن أكون موجود مع الشباب وأشاركهم الفرحة بالتأهل و لا أبخل على منتخب بلدي بأي نقطة عرق".

وتأهل منتخب سوريا إلى دور الـ16 في كأس آسيا، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، وصعد كأفضل ثالث.

اقرأ أيضًا:

تاريخ مواجهات الرأس الأخضر وموريتانيا قبل لقائهما في كأس الأمم الأفريقية

الزمالك يخسر من أم صلال القطري ويحتل المركز الرابع في بطولة الوحدة

4 حالات لمواجهة مصر المغرب في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية