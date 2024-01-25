بحضور شيكابالا.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لمشاركة الزمالك في كأس دبي للتحدي

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد مجلس دبي الرياضي مؤتمراً صحفياً صباح اليوم الخميس للإعلان عن نظام بطولة كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الزمالك والرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

وأعلن مجلس دبي مباريات البطولة حيث يلتقي فريق الزمالك غداً الجمعة مع الرجاء المغربي، على أن يواجه أهلي جدة في اليوم التالي نظيره وهان ثري الصيني، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

وينص نظام البطولة على أن يلتقي ممثلي أفريقيا معا، في حين يلتقي ممثلي آسيا معا ليكون النهائي بين فريق أفريقي وآخر آسيوي.

وشهد المؤتمر حضور أبرز نجوم الفرق المشاركة في البطولة والمديرين الفنيين، وحضر من الزمالك معتمد جمال المدير الفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق وعمر جابر لاعب الأبيض.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، شارك في بطولة الوحدة الإماراتي، التي أقيمت في مدينة أبو ظبي، وحصل على المركز الرابع، بعدما خسر من الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن أم صلال القطري بهدفين دون رد.

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