بعد 48 ساعة من توديع أمم أفريقيا.. نجم غانا يقصي برشلونة من كأس ملك إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عاد الغاني إينياكي ويليامز من كوت ديفوار بعد توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية بالتعادل مع موزمبيق، ليشارك في فوز فريقه أتلتيك بلباو على برشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء أمس الأربعاء.

وأقصى منتخب موزمبيق نظيره غانا من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، ليعود ويلياميز من كوت ديفوار يوم الإثنين الماضي، وبعد 48 ساعة فقط يساهم في إقصاء برشلونة من البطولة.

وسجل ويليامز هدف التقدم لأتلتيك بلباو في شباك برشلونة، بعدما كانت النتيجة 2-2، ليفوز بلباو في النهاية بنتيجة 2-4.

وعلق أتلتيك بلباو على أداء ويلياميز في المباراة، وكتب عبر حسابه النادي الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "ومن غيره إنه الدون نفسه؛ إينياكي ويليامز، عاد ليجعل الحفلة تستمر".

وتأهل أتلتيك بلباو إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لينضم إلى ريال سوسيداد وريال مايوركا، في انتظار اكتمال المربع بالفائز من مباراة إشبيلية وأتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس.

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