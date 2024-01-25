"دبل كيك في لعبة الطائرة".. تفاصيل إصابة إمام عاشور وحالة الذعر في معسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل منتخب مصر تفاصيل تعرض إمام عاشور لاعب الفراعنة للإصابة، خلال مران المنتخب الذي أقيم أمس في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية المقبلة في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، يوم الأحد المقبل، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "روي فيتوريا منح اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مواجهة كاب فيردي راحة من التدريبات الجماعية، وقاموا بلعب كرة طائرة بالقدم كنوع من الترفيه".

أضاف: "في إحدى الكرات قام إمام عاشور بلعب الكرة دابل كيك وسقط بشكل خاطئ وتعرض لحالة من الإغماء الكامل وتسبب ذلك في قلق الجميع".

وأكمل: "على الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف، ونقل اللاعب إلى المستشفى، بصحبة الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب وتم عمل الإسعافات اللازمة وفضل الدكتور استمرار اللاعب تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة".

وأتم تصريحاته: "إصابة إمام عاشور تسببت في ذعر كبير داخل معسكر المنتخب الوطني، والجميع يتمنى له الشفاء سريعا، خاصة بعدما تم تأكد غيابه عن المباراة المقبلة، لضرورة استمرار علاجه لمدة 6 أيام".

اقرأ أيضا:

ضربة قوية.. طبيب المنتخب يكشف مدة غياب إمام عاشور

تغطية اليوم الثاني عشر: أخبار ونتائج كأس الأمم الإفريقية والقنوات المجانية الناقلة للبطولة.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)