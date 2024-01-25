تريزيجيه في التشكيلة المثالية الأفضل للجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع محمود حسن تريزيجية جناح منتخب مصر الاول التواجد في التشكيلة المثالية الأفضل للجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

أمم أفريقيا

وظهر تريزيجية بمستوى أكثر من رائع ومميز خلال مشاركته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها دولة كوت ديفوار بنسختها الحالية.

وحصد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر جائزة أفضل لاعب في مباراة الرأس الأخضر والتي إنتهت بالتعادل 2-2 في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

شارك محمود تريزيجيه كبديل مع بداية الشوط الثاني عندما كانت النتيجة تشير لتقم الرأس الاخضر بهدف دون رد.

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدف التعادل بعد 5 دقائق فقط من نزولة ليعيد الإتزان من جديد لصفوف الفراعنة.

وساهم تريزيجيه بشكل واضح في تاهل المنتخب الوطني إلى الدور ثمن النهائي رغم تعادله في جميع مبارياته أمام موزمبيق ثم غانا وأخيراً الرأس الأخضر بنفس النتيجة 2-2.