ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت في كأس أمم آسيا

جولة آسيوية بين Saudi Arabia vs Thailand اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت بث مباشر في كأس أمم آسيا، منتخب السعودية مستعد لمواجهة تحدي قوي في المباراة القادمة أمام منتخب تايلاند في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة في كأس آسيا 2024، حيث يسعى لمواصلة تقدمه نحو المراحل النهائية في البطولة. بعد حسم تأهله إلى دور الستة عشر بنجاح، تتجاوب آمال الجماهير السعودية بتحقيق الفريق لقب البطولة القارية الذي غاب عنهم منذ عام 1996.

بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، يحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في المباراتين الأولى والثانية على منتخبي عمان وقيرغيزستان على التوالي.

من المهمية البالغة لمباراة تايلاند، خاصة بالنسبة لمنتخب تايلاند نفسه، حيث يتوجب عليه الحفاظ على آماله في التأهل. ففي حالة الهزيمة أمام السعودية وفوز منتخب عمان في مباراته ضد قيرغيزستان، قد يفقد تايلاند فرصته في التأهل إلى المراحل القادمة في البطولة.

الترددات.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا 2024

تتم بث مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا 2024 على عدة قنوات في مناطق مختلفة، في المملكة العربية السعودية، يتم بث المباريات على قناة SSC. في العراق، يتم بثها على قناة الرابعة العراقية، أما في الإمارات، فتنقل المباريات عبر قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية، أما في بقية الدول العربية، فيتم بث المباريات على قناة بي إن سبورت.

بالنسبة لمباراة السعودية وتايلاند، ستنقل على الشبكة القطرية عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1".

في المملكة العربية السعودية، يمكن متابعتها على قناة "SSC1 HD".

أما في الإمارات، فستتابع عبر قناة "Abu Dhabi Sports Asia 1".

تردد القنوات:

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

بالتوقيتات.. ما هو موعد مباراة السعودية وتايلاند في كأس أمم آسيا 2024؟

في مساء اليوم الخميس الموافق 25 يناير الحالي، ستجرى بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند تويتر مباراة مهمة بين منتخب السعودية لكرة القدم ومنتخب تايلاند. ستقام هذه المباراة ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2024 التي تستضيفها قطر. سيكون ملعب المدينة التعليمية مكانًا لاحتضان هذا اللقاء المهم.

تم تحديد موعد المباراة بتوقيت العديد من الدول. ستبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أما في أبوظبي، فستنطلق الساعة السابعة مساءً، أما في تونس والمغرب والجزائر، فستنطلق الساعة الرابعة مساءً.



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هذه المباراة ستكون ذات أهمية كبيرة للمنتخبين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

كيف أشاهد البث المباشر لمباراة السعودية وتايلاند في آسيا؟

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند يوتيوب من خلال الاشتراك في تطبيق TOD الخاص بقناة بي إن، وخدمة شاهد VIP الناقلة للقنوات السعودية، أو STARZPLAY الناقلة لقنوات أبوظبي.

معلقي مباراة السعودية وتايلاند اليوم

beIN Asian حسن العيدروس SSC حماد العنزي وخالد المديفر الكأس الرياضية خالد الحدي الرابعة العراقية محمد قيس زوين أبوظبي الرياضية أحمد الحامد

تشكيل المنتخب السعودي ضد تايلاند

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: علي البليهي، عون السلولي، عبد الله الخيبري؛

خط الوسط: فواز الصقور، فيصل الغامدي، مختار علي، سالم الدوسري، حسن كادش؛

خط الهجوم: عبد الله رديف، عبد الرحمن غريب.

تشكيل تايلاند ضد منتخب السعودية

حارس المرمى: ياتيوات خاماي

خط الدفاع: ثيراثون بونماثان - بانسا هيمفيبون - إلياس دولاه - نيكولاس ميكيلسون

خط الوسط الدفاعي: ويراثيب بومفان - بيرادون كامراتسامي

خط الوسط الهجومي: بوردين فالا - سوباتشوك ساسراتشات - سوفانات مويانتا

قلب الهجوم: سوباتشاي تشايديد

السعودية ضد تايلاند.. تاريخ مواجهات المنتخبين

يظهر التاريخ السابق للمواجهات بين منتخب السعودية ومنتخب تايلاند فارقًا كبيرًا في التفوق لصالح السعودية. حيث تواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة، سواء كانت ودية أو رسمية، وشهدت هذه المواجهات تفوقًا سعوديًا واضحًا، حيث فاز منتخب السعودية في 11 مباراة، وتعادلوا في مباراة واحدة فقط.

يعد لقاء اليوم هو المواجهة الثالثة بين المنتخبين في بطولة كأس آسيا، حيث سبق لهما التقاء في النسختين السابقتين عامي 1992 و1996. في المرتين السابقتين، فاز المنتخب السعودي بشكل ساحق، حيث انتهت المباراة الأولى بفوزه بأربعة أهداف دون رد، وانتهت المباراة الثانية بفوزه بستة أهداف مقابل لا شيء.

على مدار هذه المواجهات، سجل لاعبو المنتخب السعودي 34 هدفًا في مرمى منتخب تايلاند، بينما استقبلوا ثلاثة أهداف فقط في مرماهم. تعكس هذه الإحصائيات الواقعية تفوق وقوة المنتخب السعودي في المواجهات السابقة مع تايلاند.