دون تقطيع الآن.. شاهد آلحين بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت في كأس آسيا

بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت في كأس آسياSaudi Arabia vs Thailand،في مواجهة تحديد المركز الأول يوم الخميس، ستواجه السعودية وتايلاند بعضهما البعض في كأس آسيا للمرة الأولى منذ عام 1996، حيث ستقام المباراة الثالثة بينهما على استاد المدينة التعليمية .

حجز السعوديون مكاناً في دور الستة عشر للمناسبة الثانية على التوالي بفضل فوزهم 2-0 على قيرغيزستان، مما جعلهم يتقدمون بنقطتين على تايلاند في المركز الأول بعد الحرب، ولم تتمكن الأفيال من تحقيق سوى التعادل 0-0 مع عمان.

مع اكتمال الخطوة الأولى في مشوارهم في كأس آسيا، يتجه رجال روبرتو مانشيني إلى المباراة النهائية للمجموعة وهم بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للفوز بمجموعتهم للمرة الأولى منذ عام 2007.

كانت تلك هي المرة الأخيرة التي أنهوا فيها دور المجموعات في هذه البطولة دون هزيمة، ومع فوزهم يوم الخميس، سيكون لديهم رقم قياسي بنسبة 100٪ في طريقهم إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى على الإطلاق.

بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت في كأس آسيا

ولم يخسر السعوديون في مبارياتهم السبع الأخيرة في جميع المسابقات، بما في ذلك الفوز في كل من مبارياتهم الثلاث الأخيرة.

خلال تلك الفترة، كان فريق الصقور الخضراء قويًا للغاية دفاعيًا، ولم تتلق شباكه سوى هدف واحد في آخر سبع مباريات تنافسية.

خسرت السعودية مباراتها الأخيرة في دور المجموعات في كل من بطولاتها الثلاث السابقة في كأس آسيا، وكان آخر فوز لها في الجولة الثالثة في عام 2007 (4-0 على البحرين).

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لم يخسر منتخب الصقور الخضراء في آخر 13 مباراة له أمام تايلاند، وفشل في تلقي شباكه في أربع مواجهات متتالية ضدهم.

كانت الفرص قليلة ومتباعدة بالنسبة لتايلاند في الجولة الثانية، لكنهم وجدوا طريقة لتجنب الهزيمة مرة أخرى، مما وضعهم في وضع قوي للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الثانية على التوالي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا 2023

beIN ASIAN CUP 1 | بتعليق: حسن العيدروس

SSC1 HD| بتعليق: حماد العنزي - خالد المديفر

Alkass EXTRA One HD | بتعليق: خالد الحدي

Abu Dhabi Sports Asia 1 | بتعليق: أحمد الحامد

(الرابعة العراقية) | بتعليق: محمد قيس زوين.

تقديم مباراة السعودية ضد تايلاند

ويتطلع المنتخب السعودي لمواصلة العروض القوية والخروج بالعلامة الكاملة من الدور الأول، بعد أن كان ضمن التأهل في الجولة الماضية.

في المقابل فإن المنتخب التايلاندي يطمح في تحقيق الفوز لخطف صدارة المجموعة، بعد أن ضمن التأهل إلى دور الـ16 موصيف للمجموعة أو على الأقل كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثالث.

وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لتايلاند، ونقطة لعُمان، في حين لا زال رصيد قرغيزستان خاليا من النقاط.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

شهد ماساتادا إيشي أن فريقه قدم أداءً دفاعياً مبهراً آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث لم يسمح إلا بتسديدة واحدة على المرمى على الرغم من استحواذه على الكرة بنسبة 30% فقط.

شهد إيشي أن فريقه يتلقى 17 هدفاً في مبارياته التنافسية الخمس التي خاضها قبل بداية هذه المسابقة، لكنهم حافظوا على شباكهم نظيفة متتالية في مرحلة المجموعات من هذه البطولة للمرة الأولى على الإطلاق.

مع الفوز في الجولة الثالثة، سيفوزون بمجموعتهم في كأس آسيا للمرة الأولى بينما يحصلون أيضًا على أكبر عدد من النقاط على الإطلاق لفريق تايلاندي في هذا الجزء من البطولة.

في حين أن احتلال المركز الأول سيكون إنجازاً كبيراً، إلا أنهم في وضع جيد للتأهل مباشرة إلى دور الـ16، بفارق ثلاث نقاط عن عمان التي تحتل المركز الثاني بفارق +2 هدف، في حين أن أقرب منافسيهم عند -1.

لقد مر ما يقرب من 40 عامًا منذ آخر انتصار لهم على الصقور الخضراء في أكتوبر 1984 (3-1)، بينما تغلبوا على السعودية بنتيجة 10-0 في اللقاءين السابقين ضد السعوديين في دور المجموعات بكأس آسيا.

وأجرى مانشيني ثلاثة تغييرات على تشكيلة المنتخب السعودي في الجولة الثانية، حيث دخل عبد الله المالكي ومحمد البريك وفراس البريكان بدلا من عبد الله الخيبري وناصر الدوسري وصالح الشهري .

وصل سالم الدوسري إلى 80 مباراة دولية مع المنتخب الوطني في نهاية الأسبوع الماضي، في حين أن كل من محمد كنو وعلي البليهي على بعد مباراة واحدة فقط من 50 مباراة.

سجل كانو للمرة الثالثة على المستوى الدولي يوم الأحد، وجاءت الضربة الأخرى بفضل فيصل الغامدي ، وهو الأول له مع الفريق الأول، بينما لم يضطر أحمد الكسار إلى التوقف مرة واحدة ليحصل على شباكه النظيفة الثانية. المنافسة.

كان لدى تايلاند نفس التشكيلة الأساسية من الجولة الأولى إلى الثانية، وكان سوفانان بوريرات هو الوافد الجديد الوحيد الذي تم تقديمه، حيث شارك بدلاً من ويراثيب بومفان في المراحل الأخيرة ضد عمان.

وصل يارونساك وونججورن إلى رقم مزدوج في المباريات الدولية مع المنتخب الوطني في نهاية الأسبوع الماضي، ويمكن لنيكولاس ميكلسون أن يحقق هذا الإنجاز يوم الخميس، بينما يتطلع بيرادون تشامراتسامي إلى الظهور للمرة العشرين.

لم يكن على باتيوات خاماي سوى التوقف مرتين في المواجهة السابقة، ليحصل على شباكه نظيفة للمرة الثانية على التوالي في البطولة.

التشكيلة السعودية المحتملة:

الكسار؛ السلولي، العجمي، البليهي؛ عبد الحميد، الناجي، كنو، ن. الدوسري؛ رديف، س. الدوسري، الشهري

التشكيلة الأساسية المحتملة لتايلاند:

خاماي؛ ميكلسون، دولاه، هيمفيبون، بونماثان؛ تشارونراتانابيروم، بومفان؛ وونججورن، ساراتشات، فالا؛ مقيد