ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند اليوم في كأس آسيا.. يلا شوت

بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند اليوم في كأس آسيا.. يلا شوت ، مشاهدة مباراة السعودية ضد تايلاند بث مباشر عبر القنوات الناقلة اليوم في كأس آسيا 2024، عبارة بحثية هامة لدى جماهير كرة القدم في هذه الساعات، حيث يسعى المنتخب السعودي المتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، لحصد العلامة الكاملة ومواصلة تصدر ترتيب المجموعة السادسة.

يأتي ذلك بعدما فاز منتخب السعودية على شقيقه العماني بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، يليها تحقيق الفوز على حساب قرغيزستان بنتيجة 2-0؛ لذا يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة السعودية وتايلاند اليوم والقنوات الناقلة لها بث مباشر.

ويقدم القاهرة 24، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية، ومواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات حول العالم؛ لذا نعرض لكم فيما يلي، موعد مباراة منتخب السعودية اليوم ضد تايلاند، والقنوات التي تنقل مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند اليوم في كأس آسيا 2024.

موعد مباراة السعودية وتايلاند اليوم في كأس الأمم الآسيوية

يلتقي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، منافسه المنتخب التايلاندي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024 بقطر، فيما يحتضن ستاد المدينة التعليمية أحداث مباراة السعودية ضد تايلاند مباشر الليلة.

وتحدد موعد مباراة السعودية وتايلاند اليوم في كأس الأمم الآسيوية 2023، لتنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويتربع منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة السادسة من بطولة كأس آسيا 2024 برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب تايلاند في المركز الثاني بـ 4 نقاط، حققها بعد التعادل مع منتخب عمان الشقيق في الجولة الماضية، إلى جانب فوزه في اللقاء الأول على نظيره منتخب قرغيزستان.

وبعد ان تصدى القائم لتسديدة المالكي عادت ووصلت الكرة على الجهة اليمنى الى سعود عبد الحميد الذي اعادها داخل المنطقة فتابعها محمد كنو غير المراقب من مسافة قريبة داخل الشباك (36).

وازدادت الامور سوءا لقيرغيزستان التي اكملت المباراة بتسعة لاعبين اثر تدخل خشن لميرك على حسن التمبكتي (52).

وتصدى القائم لكرة رأسية لكنو من ركلة ركنية (72).



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وسدد البديل صالح الشهري كرة رأسية مرت الى جانب القائم (78).

واطلق البديل الاخر فيصل الغامدي كرة قوية من خارج المنطقة ليرتكب حارس قيرغيزستان هفوة كبيرة في التعامل معه فدخلت شباكه (85).

مشاهدة مباراة السعودية ضد تايلاند بث مباشر عبر القنوات الناقلة اليوم في كأس آسيا 2024

سيتمكن المشتركين في قنوات الرياضية SSC من مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند بث مباشر اليوم في كأس الأمم الآسيوية، باعتبار أن القناة السعودية تأتي ضمن مجموعة قنوات حاصلة رسميًا على إتاحة خدمة البث المباشر لمنافسات هذه البطولة الآسيوية، للجماهير في بلاد الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا باشتراك مادي، وللمشجعين السعوديين عبر قنواتها المفتوحة؛ لذا إليك تردد القنوات الرياضية السعودية SSC لمتابعة بث مباشر مباراة السعودية ضد تايلاند اليوم.

تردد قناة SSC 1 EXTRA القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

السعودية وتايلاند.. "حمراء" وسداسية

يسعى المنتخب السعودي إلى تأكيد تفوقه على نظيره التايلاندي، الذي يملك ذكريات سيئة أمام "الأخضر"، بداية من النتائج العريضة التي استقبلها وصولا إلى البطاقة الحمراء التي تلقاها في كأس آسيا 1996.

ويستضيف ستاد المدينة التعليمية في قطر، يوم الخميس، بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند المباراة التي يأمل من خلالها المنتخب السعودي التأهل بتسع نقاط فيما سيسعى منتخب تايلاند للخروج بنتيجة تضمن له التأهل، وذلك ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023.

وستكون مباراة، الخميس، هي الـ 17 بين الفريقين، إذ حقق المنتخب السعودي الفوز في 14 وتعادل في واحدة وخسر مثلها، ومن ضمن المواجهات السابقة مباراتين مع تايلاند في البطولة القارية.

وتعود المواجهة الأولى بينهما بالبطولة، إلى دور مجموعات كأس آسيا 1992 حينما انتصر المنتخب السعودي برباعية نظيفة، كما شهد اللقاء طرد الحارس التايلاندي واتشارابونغ سومسيت بعد تسببه بركلة جزاء.

وكانت المواجهة الثانية بين المنتخبين في كأس آسيا نسخة 1996، حينها كرر المنتخب السعودي انتصاره العريض بسداسية نظيفة في شباك تايلاند.

وسجلت تايلاند فوزها الوحيد على السعودية بمباراة ودية جمعتهما في 1984 بجدة، انتهت بنتيجة 3-1.

وستحسم صدارة المجموعة في الجولة الاخيرة بين السعودية وتايلاند عندما يلتقيان الخميس المقبل، حيث تحتاج الاولى الى التعادل فقط لضمانها وهي النقطة ذاتها التي تحتاج اليها تايلاند لحسم المركز الثاني واللحاق بها الى ثمن النهائي، في حين تلتقي في التوقيت ذاته عمان مع قيرغيزستان.

وأجرى المدرب الايطالي للسعودية روبرتو مانشيني 3 تبديلات على التشكيلة التي واجهت عمان في مستهل مشوار الاخضر في البطولة فزج بالمهاجم فراس البريكان ولاعبي الوسط محمد البريك وعبد الاله المالكي بدلا من صالح الشهري وعبدالله الخيبري وناصر الدوسري.

وبدأت المباراة بسيطرة سعودية قبل ان تزداد مهمة قيرغيزستان صعوبة بطرد مدافعها اكماتوف اثر تدخل خشن على سامي النجعي بعد مرور تسع دقائق وبعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه ار".

وفي اول محاولة خطرة للسعودية، انبرى محمد البريك لركلة حرة مباشرة ابعدها حارس قيرغيزستان إرزهان توكوتاييف ببراعة باطراف اصابعه ركلة ركنية (10).

وعلى الرغم من ضغط المنتخب السعودي على مرمى منافسه، فإنه افتقد الى اللمسة الاخيرة وتميز لاعبوه بالرعونة في انهاء الهجمات.

واضاع البريكان فرصة سهلة عندما وصلته كرة عرضية من الجهة اليسرى وهو غير مراقب لكنه لعبها برأسية خارج الخشبات الثلاث (27).