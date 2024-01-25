ياسر رشاد - القاهرة - بدون تقطيع .. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت اليوم في كأس آسيا

بدون تقطيع .. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت اليوم في كأس آسيا ، ويخوض المنتخب السعودي مباراة قوية أمام نظيره منتخب تايلاند اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر.

موعد مباراة السعودية وتايلاند

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " المدينة التعليمية" بقطر.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بالبطولة، إلى جانب كلا من " تايلاند، قيرغيزيستان وعمان.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالبطولة برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين، بينما يتواجد المنتخب التايلاندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.

وأسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من كوريا الجنوبية، بقيادة الحكم الدولي كيم هيونج.

ترتيب مجموعة السعودية

قبل بدء الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024، جاء ترتيب مجموعة منتخب السعودية والتي تضم كل من تايلاند وعمان وقرغيزستان كالتالي:

السعودية: برصيد 6 نقاط.

تايلاند: برصيد4 نقاط.

عمان: برصيد نقطة واحدة.

قرغيزستان: بدون أي نقاط.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

تشير التوقعات أن يدخل منتخب السعودية مباراة منتخب تايلاند بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: علي البليهي، سعود عبد الحميد، علي لاجامي، حسن تمبكتي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كانو.

خط الهجوم: صالح الشهري، سامي النجعي، سالم الدوسري.

قبل مواجهة السعودية وتايلاند.. أرقام "مرعبة"

تواجه السعودية تايلاند، الخميس، في آخر مباريات دور المجموعات من كأس آسيا 2023 المقامة في قطر، نستعرض فيما يلي أبرز الأرقام التاريخية قبل موقعة "استاد المدينة التعليمية"، وفرضيات التأهل والفرق المتوقع مواجهاتها في الأدوار الإقصائية.



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اضغط هنا لمشاهدة مباراة السعودية وتايلاند بث مباشر

التقى المنتخبان مرتين في كأس آسيا من قبل ونجحت السعودية بتسجيل 10 أهداف في المرمى التايلاندي في هاتين المباراتين (4-0 في 1992 و6-0 في عام 1996).

ويُعتبر المنتخب التايلاندي أكثر فريق تلقى أهدافا من المنتخب السعودي في تاريخ مشاركات "ألأخضر" في كأس آسيا.

والتقى المنتخبان في 12 مناسبة بجميع المسابقات وفازت السعودية في 11 وتعادل الفريقان في مباراة واحدة فقط.

وتبلغ النتيجة الإجمالية لمباريات الفريقين في كل المسابقات 34-3 لصالح المنتخب السعودي، ما يشير إلى اكتساح مطلق.

ورغم النتائج التاريخية التي تميل للسعودية بشكل كبير إلا أن من الجدير بالذكر أن المنتخب التايلاندي لم يخسر في آخر 4 مباريات له في الدور الأول من كأس آسيا إذ فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، ويطمح للوصول إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حقق ذلك في نسخة 2019.

حسابات المجموعة

يتصدر المنتخب السعودي ترتيب فرق المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من انتصارين على عُمان وقرغيزستان، وبفارق أهداف "3+"، ويأتي منتخب تايلاند في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق أهداف (2+).

وتضم المجموعة نفسها منتخب عُمان صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة وبفارق أهداف "1-" ومنتخب قرغيزستان صاحب المركز الأخير دون رصيد من النقاط وبفارق أهداف "4-".

وفي نفس توقيت مواجهة السعودية وتايلاند سيلتقي "ألأحمر" العُماني بنظيره القرغيزي إذ تبدو حظوظ الفرق الثلاثة الأولى في المجموعة قائمة بالتأهل.

وفي حال فوز السعودية على تايلاند سترتفع فرص عُمان باحتلال المركز الثاني بشرط أن تتغلب على قرغيزستان بفارق أهداف يسمح لها بالتفوق على تايلاند، وكمثال على ذلك إذا نجحت السعودية بالفوز على تايلاند بفارق هدفين أو أكثر وتمكنت عُمان من الفوز على قرغيزستان، فسيضمن "ألأحمر" العُماني المركز الثاني في المجموعة وقد تتأهل تايلاند كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث.

أما بحال فوز المنتخب التايلاندي على السعودية فإنه سيتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 7 نقاط وستحتل السعودية المركز الثاني في حين سيُحاول المنتخب العُماني حجز مقعد كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث في حال فوزه على قرغيزستان.

ولكن ماذا لو تعادلت السعودية وتايلاند؟ في هذه الحالة سيبقى المنتخب السعودي متصدرا للمجموعة برصيد 7 نقاط وستتأهل تايلاند مباشرة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

بالمحصلة، يجب على المنتخب السعودي أن يُحقق الفوز أو التعادل ليضمن صدارة المجموعة، في حين يتوجب على تايلاند تحقيق الفوز إذا أرادت انتزاع الصدارة من "الأخضر".

منافس السعودية المحتمل في دور الـ16

في حال تصدر المنتخب السعودي مجموعته فإنه سيلتقي صاحب المركز الثاني من المجموعة الخامسة، وهو المركز الذي تحتله كوريا الجنوبية حاليا ولكن من الممكن أن يحتل كل من الأردن أو البحرين هذا المركز أيضا بناء على نتائج الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة المقرر إقامتها الأربعاء.

أما في حال احتلت السعودية المركز الثاني في المجموعة فإنها ستواجه صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية وهو منتخب أوزبكستان.

المنافسين المحتملين لعُمان

في حال نجح "الأحمر" العُماني باحتلال المركز الثالث والتأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث فإنه سيواجه متصدر المجموعة الرابعة (العراق أو اليابان)