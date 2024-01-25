موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر، نظيره الكونغو الديمقراطية ، في العاشرة مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

واستطاع منتخب «الفراعنة» التأهل إلى دور الـ16 وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد (3 نقاط)، في المقابل جاء صعود منتخب الكونغو بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد (3 نقاط).

تشكيل مصر المتوقع لمباراة الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023:

محمد أبو جبل

محمد حمدي - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد هاني

مروان عطية - حمدي فتحي - تريزيجيه

زيزو - مصطفى محمد - عمر مرموش

القنوات الناقلة

مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر في دور الـ 16 على قنوات beIN Sports HD Max التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

قناة مجانية

ومن المقرر، أن تنقل القناة الجزائرية الأرضية، مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، مجانا على النايل سات.

تردد القناة الجزائرية الأرضية وكود الشفرة:

وتوجد القناة باسم Programme NationalHD عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وشفرة القناة هي: 1100001100000000.

ويتم ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- قم بالضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط من القائمة على كلمة خيارات Options.

- عليك بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- ويفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation عند ضبط القناة.

- ومن قائمة الأقمار Sat Menu قم باختيار القمر Nilesat /Arabsat.

- قم بإدخال التردد 11680 كتابةً.

- اختيار التردد الأفقي H.

- والخطوة التالية قم باختيار معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر قليلًا حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- وبعد إدخال التردد تجد أنّ القناة لا تزال مُشفرة؛ لذا عليك إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية 1100001100000000، ويختلف إدخال الشفرة حسب الريسفير الخاص بك.