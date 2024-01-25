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غدا.. انطلاق منافسات الادوار الاقصائية ببطولة دوري السوبر منطقة الجيزة كرة القدم

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ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق صباح غدا الجمعة الموافق 26 يناير 2024 منافسات الادوار الحاسمة لبطولة دوري سوبر منطقة الجيزة لكرة القدم بدور ال16 دور ال8 والتى أسفرت عن الاتى:


يوم الجمعة 26 يناير
فتشهد أولى مباريات البطولة مواجهة فريق الصيد مواليد 2010 مع نظيره يخت الجيزة الساعة 10 صباحا على ملعب الصيد بالدقي.
كما يحل فريق صيد 2009 ضيفا على نادي أم خنان على ملعب مركز شباب الحوامدية في تمام الساعة 2.30 عصرا.

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يوم السبت 27 يناير
ويستضيف صيد 2003 نظيره نادي الطالبية في تمام الساعة 3 عصرا على ملعب الصيد بالدقي.
ويلتقي فريق صيد 2007 أمام نادي بشتيل في المباراة التى تجمعهما على ملعب الأخير في تمام الساعة 12 ظهرا.

 

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يوم الأحد 28 يناير
ويلعب صيد 2008 مع نظيره كسكادا في تمام الساعة 12 ظهرا على ملعب الصيد بالدقي.
وتشهد منافسات مواليد 2005 مواجهة فريق الطالبية أمام الصيد على ملعب الأخير الساعة 3 عصرا.
يوم الاثنين 29 يناير
وأخيرا يستضيف صيد  2006 نظيره نادي امبابة على ملعب الصيد بالدقي في تمام الساعة 3 عصرا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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