منتخب رجال اليد يواصل كتابة التاريخ بعد الوصول لنهائي أمم أفريقيا.. بالأرقام

ياسر رشاد - القاهرة - يطمح رجال مصر لليد فى الوقوف على منصة التتويج للمرة التاسعة في تاريخ مشاركته بالامم الإفريقية بعد حصد اللقب 8 نسخ، فيما احتل الفراعنة وصافة البطولة عدد 6 مرات من قبل، وجاء في المركز الثالث مثلها.

وتعد تلك المشاركة بالنيبة للفراعنة هى الـ 24، ولم تشارك مصر فى أول نسختين عامى 1974 و1976.

منتخب رجال اليد يواصل كتابة التاريخ ويصعد لنهائي كأس الأمم الأفريقية

واستطاع منتخب فراعنة اليد تحقيق الفوز على نظيره التونسى بنتيجة 30 ـ 25 فى المباراة التى جمعت المنتخبين بالدور نصف النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

ونجح منتخب الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائى بعد انتهاء الشوط الأول بنتيجة 17 ـ 12 لصالح مصر فى مباراة شهدت تألق كريم هنداوى حارس المرمى، ومحمد سند ويحيى الدرع.

وينتظررجال اليد الفائز من لقاء الرأس الأخضر مع الجزائر لمقابلته السبت فى النهائى للمنافسة على حسم تذكرة الوصول لأولمبياد باريس.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: كريم هنداوى (الصفا السعودى)، محمد على (لوجرونيو الإسبانى)، محمد عصام الطيار (بالينجن الألمانى) فى حراسة المرمى، وأحمد هشام سيسا (الأهلى)، مازن رضا (الزمالك)، جناح أيسر، وعلى زين (دينامو بوخارست الرومانى)، عبدالرحمن فيصل (الأهلى)، حسن قداح (كيلسى البولندى) فى مركز الظهير الأيسر، وأحمد خيرى (الأهلى)، يحيى الدرع (فيزبريم المجرى)، سيف الدرع (ليموج الفرنسى)، صانع ألعاب، ويحيى خالد (فيزبريم المجرى)، مهاب سعيد (نيم الفرنسى)، محسن رمضان (الأهلى) ظهير أيمن، ومحمد سند (نيم الفرنسى)، أكرم يسرى (الزمالك)، فى مركز الجناح الأيمن، وفى الدائرة كل من إبراهيم المصرى (الأهلى)، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل (الأهلى)، خالد وليد (الزمالك).

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة فى كأس أمم إفريقيا لليد 2024 (16 منتخبًا) إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دورى من دور واحد.

وتأهل الأول والثانى من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائى تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.