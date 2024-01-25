وزير الرياضة يهنئ منتخب اليد بالفوز على تونس والتأهل لنهائي أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد بالفوز على تونس والتأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد والمقامة حاليا في القاهرة.

وينتظر منتخب مصر مواجهة الفائز من نصف النهائي الآخر والذي يجمع بين منتخب الجزائر ونظيره كاب فيردي بعدقليل.

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد رجال أمام نظيره التونسي، في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد النسخة الـ 26، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على الصالة المغطاة رقم 1 بستاد القاهرة الدولي، والتي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم منتخب مصر أداءً قوياً خلال المباراة، وسيطر على شوطي المباراة، حيث تقدم الفراعنة في الشوط الأول بنتيجة ١٧/١٢، وفي الشوط الثاني واصل منتخب مصر تفوقه لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بنتيجة ٣٠/٢٥، ليتأهل إلى نهائي البطولة، ويواجه الفائز من مبارة منتخب الجزائر ومنتخب الرأس الأخضر.

وعقب المباراة، هنأ الدكتور أشرف صبحي لاعبي منتخب مصر، مؤكدا على أن المستوى المتميز الذي ظهر به المنتخب الوطني لكرة اليد والفوز على منتخب تونس أسعد الجماهير المصرية التي شهدت المباراة من المدرجات، والجماهير الغفيرة التي شاهدت المباراة عبر الشاشات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن منتخب مصر لكرة اليد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم التتويج باللقب الإفريقي التاسع، وحجز بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالروح القتالية العالية التي تحلى بها لاعبو المنتخب الوطني، وطالبهم بالاستمرار في تقديم هذا المستوى المتميز حتى ختام البطولة.

وتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية، بجانب كل من (الكونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون)، وصعد كأول بعد تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات عقب الفوز على غينيا بنتيجة 33/15 بأولى مواجهاته بالبطولة، ثم الفوز على الكونغو برازافيل 34/19، ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 35/16 ليتأهل متصدراً المجموعة الثانية، وفي مباراة ربع النهائي تغلب منتخب مصر على أنجولا، بنتيجة 37-25.

وتأهل منتخب مصر للنهائي بعدم الفوز المستحق على نظيره منتخب تونس بنتيجة 30/25 في مباراة نصف النهائي والتي انتهت قبل قليل.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 17/12، قبل أن يواصل تألقه وتسيده للمباراة لينهيها لصالحه بنتيجة 30/25 ويتأهل للدور النهائي لينتظر الفائز من لقاء الجزائر والرأس الأخضر في نصف النهائي الآخر الذي ينطلق بعد قليل.

وشهدت البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهي منتخب مصر “البلد المستضيف وحامل اللقب”، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.