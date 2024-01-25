تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لتصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة للألعاب الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم اليوم الخميس الاجتماع الفني لتصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة للألعاب الأفريقية والتي ستقام خلال الفترة ما بين 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

وشهد الاجتماع، الذي عقد في تمام الخامسة مساء، الاتفاق على نظام البطولة ومواعيد المباريات والقرعة الخاصة بالمنافسات على صعيد الرجال والسيدات بحضور كافة الفرق المشاركة بالبطولة.

وأسفر الاجتماع على إقامة مباريات الرجال بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة مصر وبوروندي وكينيا حيث ستفتتح مصر المباريات بمواجهة بوروندي غدا الجمعة فيما تقام مباراة بوروندي أمام كينيا يوم السبت على أن تختتم مباريات الرجال يوم الأحد بمباراة مصر وكينيا.

أما على صعيد السيدات فتشهد البطولة مشاركة مصر وكينيا حيث سيلعب المنتخبان مباراتين يومي الجمعة والسبت وفي حالة التعادل سيتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم الأحد.

ومن المنتظر أن تقام مباريات السيدات في تمام الرابعة عصرا فيما تقام مباريات الرجال في السادسة مساء على صالة اتحاد الشرطة.

وشهد الاجتماع حضور كل من المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للطائرة ومدير البطولة بالإضافة إلى فيرناند روتيرانا رئيس المنطقة الخامسة للكرة الطائرة.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة خلال الاجتماع، على توجيه الشكر للقيادة السياسية ووزارة الشباب الرياضة بعد الدعم المتواصل للاتحاد المصري وحرصهم على استضافة البطولة وخروجها على أكمل وجه.

وتوجه حسن عابد بالشكر لكافة الفرق المتواجدة وجميع اللجان التي تعمل على الخروج بالبطولة على أكمل وجه مؤكدا أن مصر لها باع كبير في تنظيم البطولات خلال الفترة الماضية خاصة بعد استضافة بطولة أفريقيا للرجال الماضية التي توجت بها مصر.

وحرص فيرناند على شكر الاتحاد المصري للطائرة على حسن الاستقبال وعلى تنظيم البطولة بشكل جيد مؤكدا أنه واثق تمام الثقة أن الجميع سيشاهد بطولة جيدة في بلد جميلة مثل مصر.



وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

فيما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.