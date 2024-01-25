مدرب ألمانيا لتنس الطاولة البارالمبي: تنظيم بطولة مصر الدولية أبهرنا جميعًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هاناز تيسلا مدرب منتخب ألمانيا لتنس الطاولة البارالمبية إن بطولة مصر الدولية تشهد تنظيما رائعا يستحق الشكر لكل القائمين على البطولة.

أضاف مدرب المنتخب الألماني أنهم يستعدون للتأهل لأولمبياد باريس 2024، والبطولة تشهد منافسة قوية، والتأهل لنهائي البطولة يعد خطوة نحو أولمبياد باريس، مؤكدا أن التأهل ليس سهلا فى ظل التصنيف العالمي.

كشف مدرب ألمانيا أنه كان حريصا على أن يرى مجمع الصالات المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، فى ظل تجهيزها للبطولات، وأيضا حرصت على زيارة الأهرامات وانبهرت بجمالها وروعتها.

اختتم مدرب ألمانيا تصريحاته بتوجيه الشكر للمهندس خالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة، ولكل منظمي البطولة بسبب خروجها فى أفضل صورة وحسن التنظيم والاستقبال.

وكان قد تأهل أمس الأربعاء 6 لاعبين مصريين للدور ربع النهائي، حيث تأهل في منافسات صعيد الرجال خالد رمضان في الفئة الثالثة وسامح عيد في الفئة الرابعة، بالإضافة إلى حسان طلبة وإيهاب فطير في الفئة الخامسة وسيد يوسف في الفئة السابعة.

كما ضمنت فايزة محمود تواجدها في ربع النهائي على صعيد السيدات في الفئة الرابعة والخامسة.

من المقرر أن تقام مباريات الزوجي للرجال والسيدات والمختلط يومي الجمعة والسبت.

أهمية البطولة يكمن في جمع النقاط للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

تقام البطولة بمشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعبا ولاعبة كالتالي: بلجيكا ، تشيلي ، التشيك ، إسبانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، ألمانيا ، هونج كونج ، المجر، الهند ، العراق ، إيطاليا ، اليابان، كازاخستان ، كوريا الجنوبية ، السعودية ، مونتينيجرو ، هولندا ، النرويج ، رومانيا، سلوفاكيا ، السويد ، تركيا ، أوكرانيا ، فنزويلا ، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.