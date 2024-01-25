تعرف على مسيرة على معلول مع المنتخب التونسي بعد إعلان الاعتزال الدولى

ياسر رشاد - القاهرة - بعد خيبة نسور قرطاج فى امم أفريقيا

الخميس 25/يناير/2024 - 09:46 م 1/25/2024 9:46:50 PM



أعلن على معلول مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اعتزاله اللعب الدولى على خلفية خروج منتخب نسور قرطاج من كأس الأمم الإفريقية من الدور الأول فى إحدى مفاجأت البطوله بعد حصوله على نقطتين فقط من التعادل مع مالى بهدف وجنوب أفريقيا سلبيا بينما خسر من نامبيا بهدف.

وشارك على معلول مع المنتخب التونسي فى ٨٧ مباراة منها على سبيل المثال ١٦ مباراة فى تصفيات أفريقيا لكأس العالم من عام ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩ ومباراتين فى كأس العالم ٢٠١٨ وواحده فى كأس العالم ٢٠٢٢ كما شارك فى ١١ مباراه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية منها أربع لقاءات فى ٢٠١٥ وثلاثه ٢٠١٧ ومثلها فى ٢٠٢٢ وواحده فى البطوله الحاليه.

ولم يحرز اللاعب سوي ثلاثة أهداف بينما صنع ١١ هدفا

وحصل معلول على لقب أفضل لاعب مع الأهلى موسم ٢٠٢١ كما حصل علي جائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل مدافع ضمن التشكيل الرسمى ١١ لاعبا