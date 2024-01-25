موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب السعودية لخوض منافسات دور الـ16 من كأس أمم آسيا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المدينة التعليمية مع نظيره الكوري الجنوبي.

وكان منتخب السعودية قد تعادل سلبيا مع تايلاند في ختام دور المجموعات من كأس آسيا وتضم المجموعة السادسة من بطولة كأس آسيا 2023، كلًا من السعودية وعمان وتايلاند وقرجيكستان.

وحسم منتخب السعودية صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من 3 مواجهات بينما المنتخب التايلندي في وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

وكان منتخب عمان اكتفى بالتعادل بهدف لهدف أمام قرجيكستان ليحتل المركز الثالث برصيد نقطتين مقابل نقطة وحيدة لمنتخب قرجيكستان.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

تقام مباراة منتخب السعودية أمام كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المدينة التعليمية في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية.