ختام منافسات اليوم الأول من المرحلة الثانية بسلسلة بطولات الجمهورية للسباحة البارالمبية

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت اليوم الخميس، منافسات اليوم الأول من المرحلة الثانية من سلسلة بطولات الجمهورية للسباحة البارالمبية، في نادي 6 أكتوبر.

ويستضيف نادي 6 أكتوبر المنافسات على مدار ثلاثة أيام من 25 إلى 27 يناير الجاري، وتعد هذه البطولة المرحلة النهائية للتأهيل لدورة بارالمبياد باريس 2024، وبناءً عليها سيتحدد اللاعبين المؤهلين، كونها معتمدة من لجنة السباحة باللجنة البارالمبية الدولية.

تُجرى السباقات على مدار ثلاثة أيام على النحو التالي:

اليوم الأول الخميس 25 يناير 2024

1- سباق 400 متر حرة فئة S6-S14

2- سباق 100 متر ظهر فئة S6-S14

3- سباق 150 متر متنوع فئة S1-S4

4- سباق 50 متر صدر فئة SB1-SB3

5- سباق 4*50 متنوع مختلط فئة 34 نقطة

اليوم الثاني الجمعة 26 يناير 2024 بداية من التاسعة صباحًا:

1- سباق 100 متر حرة فئة S1-S14

2- سباق 100 متر فراشة فئة S6-S14

3- سباق 200 متر حرة فئة S1-S5

4- سباق 50 متر ظهر فئة SB1-SB5

5- سباق 4*50 متنوع مختلط فئة 34 نقطة

اليوم الثالث السبت 27 يناير 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحًا:

1- سباق 50 متر حرة فئة S1-S14

2- سباق 50 متر فراشة فئة S1-S5

3-سباق 100 متر صدر فئة SB4-SB9 و SB11-SB14

4- سباق 200 متر متنوع فئة S5-S14

5- سباق 4*50 متر متنوع مختلط فئة 34 نقطة

6- سباق 4*50 متر حرة رجال فئة 34 نقطة

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.