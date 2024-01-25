تفاصيل أول مواجهة تاريخية بين غينيا الاستوائية وغينيا في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب غينيا الاستوائية لملاقاة نظيره منتخب غينيا، يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتمكن منتخب غينيا الاستوائية من الصعود إلى دور الـ16 من البطولة، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما صعد منتخب غينيا،بعدما احتل المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، ليصعد ضمن أفضل ثوالث بالمجموعات.

ونجح منتخب غينيا الاستوائية من تحقيق الفوز على حساب منتخب كوت ديفوار برباعية نظيفة، في دور المجموعات بالبطولة، ليسجل أكبر هزيمة لمستضيف في تاريخ بطولة أمم أفريقيا.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين منتخبي غينيا وغينيا الاستوائية، في تاريخ مشاركتهم معاً ببطولة أمم أفريقيا.