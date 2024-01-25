أبرز أرقام المنتخب المصري في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكن المنتخب المصري من الصعود، إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2023، والمقامة حالياً بدولة كوت ديفوار، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية بالبطولة.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كلا من "غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق"، ولم يتمكن المنتخب المصري حتى الآن من تحقيق أي فوز له بالبطولة.

وخاض المنتخب المصري ثلاث مباريات في بطولة أمم أفريقيا حتى الآن لم يتمكن خلالهم من تحقيق أي انتصار في البطولة، حيث لعب ثلاث مباريات بدور المجموعات أمام كلا من "موزمبيق، غانا والرأس الأخضر"، وانتهت الثلاث لقاءات بالتعادل 2-2 في الثلاثة لقاءات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها المنتخب المصري، من الفوز في أي مباراة بدور المجموعات، منذ نسخة البطولة عام 1990، عندما تلقى الهزيمة أمام كلا من الجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار.

وتلقت شباك المنتخب المصري خلال دور المجموعات 6 أهداف، وهو عدد من الأهداف لم تستقبله شباك المنتخب المصري، ليسجل رقماً دفاعياً سلبياً.

ويعد هذا أقل رصيد من النقاط يصعد به المنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية، في تاريخ مشاركته بالبطولة، بعدما تمكن من حصد ثلاث نقاط فقط طوال دور المجموعات.

وجاء في صدارة هدافي المنتخب المصري بالبطولة حتى الآن مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد برصيد 3 أهداف، ويليه محمود حسن " تريزيجية" برصيد هدفين.

وبعد تسجيل المنتخب المصري ستة أهداف في دور المجموعات، يصبح بذلك أكبر سجل تهديفي يسجله منتخب "الفراعنة"، في هذا الدور من البطولة منذ نسخة 2010 من البطولة.