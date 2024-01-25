أرقام وإحصائيات الدور الأول في كأس أمم أفريقيا من الألف إلى الياء

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت، الأربعاء، مباريات دور المجموعات للنسخة الـ34 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في ساحل العاج، بمشاركة 24 منتخباً، بما فيها 5 منتخبات عربية، إذ عرفت العديد من المفاجآت المدوية، كإقصاء منتخبات كبيرة يتقدمها منتخب غانا والجزائر وتونس، وأيضاً تألق منتخبات صغيرة، أبرزها الرأس الأخضر وغينيا الاستوائية.

وتأهل 16 منتخباً إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية ونيجيريا وساحل العاج عن المجموعة الأولى، والرأس الأخضر ومصر عن المجموعة الثانية. أما المجموعة الثالثة، فتأهلت عنها منتخبات السنغال والكاميرون وغينيا، في وقت تأهلت منتخبات أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا عن المجموعة الرابعة، ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا عن المجموعة الخامسة، والمغرب والكونغو الديمقراطية عن المجموعة السادسة.

النسخة الأكثر تهديفاً في "الكان"

وشارك في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 24 منتخباً للمرة الثالثة على التوالي، وذلك منذ رفع عدد المنتخبات بعد نسختي مصر 2019 والكاميرون قبل عامين، وهو ما قابله زيادة كبيرة في عدد الأهداف التي وصلت إلى 89 هدفاً سُجلت من خلال إقامة 36 مباراة في الدور الأول، أي بمعدل (2.47 هدف في كل مباراة)، كذلك سُجل في الشوط الأول 33 هدفاً، وفي الشوط الثاني 56 هدفاً.

وعرفت النسخة الحالية لأعرق بطولات القارة الأفريقية تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرحلة المجموعات، أكثر من نسخة 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو، وسُجل فيها 72 هدفاً، ونسخة غانا 2008 بـ70 هدفاً، وكان ذلك بمشاركة 16 منتخباً، كما عرفت نسختا 2019 و2021 تسجيل 68 هدفاً.

21 انتصاراً والمجموعة الثانية الأكثر تسجيلاً للأهداف

من بين أرقام دور المجموعات أيضاً، أن المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية نجحت في تحقيق 21 انتصاراً خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى تسجيل 15 تعادلاً، كان من بينهما 3 تعادلات سلبية سجلت في اليوم الأخير من مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة، وبالتحديد جاءت بين جنوب أفريقيا وتونس، وأيضاً بين مالي وغامبيا، كما حصل في لقاء جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

وتُعَد منتخبات المجموعة الثانية الأكثر تسجيلاً للأهداف، إذ سجلت 22 هدفاً في 6 مباريات، أعلى من المجموعة الثالثة التي سُجل فيها 17 هدفاً، والأولى بـ16 هدفاً، والرابعة بـ15 هدفاً، فيما سجلت منتخبات المجموعة السادسة 10 أهداف، والخامسة 9 أهداف.

وحضرت أكبر نتيجة في الدور الأول من "كان 2023" في المباراة التي فاز بها منتخب جنوب أفريقيا على ناميبيا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بنتيجة (4-0)، وكذلك الأمر نفسه في لقاء غينيا الاستوائية ضد ساحل العاج بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

أما المباريات التي عرفت تسجيل أكبر عدد من الأهداف، فهي المواجهة التي فاز فيها منتخب غينيا الاستوائية على غينيا بيساو في الجولة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وبذلك سُجل فيها 6 أهداف، أكثر من مباراة أنغولا وموريتانيا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة وانتهت بنتيجة (3-2)، وكذلك بالنسبة إلى لقاء الكاميرون ضد غامبيا في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

4 بطاقات حمراء و9 ركلات جزاء

أشهر حكام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال مباريات الدور الأول مجموع 115 بطاقة صفراء، موزعة على المجموعات الـ6، بداية بالمجموعة الرابعة (30 بطاقة)، والثانية (24 بطاقة)، والثالثة (21 بطاقة)، والأولى (17 بطاقة)، والسادسة (14 بطاقة)، والخامسة بـ9 بطاقات صفراء.

وتحصل لاعبو منتخبات غانا والجزائر وبوركينا فاسو على أكبر عدد من البطاقات الصفراء في المباريات الثلاث السابقة بدور المجموعات، ووصل عددها إلى 9 بطاقات، أكثر من لاعبي منتخب غينيا الاستوائية الذين نالوا 7 بطاقات في هذه المرحلة.

وحضرت البطاقات الحمراء في 4 مناسبات، تحصل عليها الغامبي إيبو آدامز، في لقاء السنغال، والغيني فرنسوا كامانو في أثناء مواجهة الكاميرون، وكذلك التنزاني نوفاتوس ميروشي في مباراة منتخب بلاده ضد المغرب، وهو الأمر نفسه مع الزامبي رودريك كابوي في مواجهة تنزانيا.

وأعلن حكام المسابقة القارية 9 ركلات جزاء في الدور الأول من كأس أمم أفريقيا، سُجل من خلالها 7 ركلات، فيما أضاع الجنوب أفريقي بيرسي تاو واحدة أمام منتخب مالي، والأخرى أهدرها لاعب الكونغو الديمقراطية سيدريك باكامبو في لقاء المغرب.

منتخب واحد جمع العلامة الكاملة وغينيا بيساو الأسوأ

يعتبر منتخب السنغال الوحيد الذي جمع العلامة الكاملة من بين 24 منتخباً في دور المجموعات، وذلك بعدما فازت كتيبة المدرب أليو سيسيه على منتخبات غامبيا في الجولة الأولى بنتيجة (3-0)، والكاميرون في الجولة الثالثة بـ (3-1)، وعلى غينيا في الجولة الثالثة والأخيرة بثنائية نظيفة.

وسجل منتخبا مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية التعادل في المباريات الثلاث بمرحلة المجموعات، إذ تعادل "الفراعنة" مع منتخبات المجموعة الثانية، ويتعلق الأمر بموزامبيق وغانا والرأس الأخضر بالنتيجة نفسها (2-2)، فيما تعادل "الفهود" مع منتخبات المجموعة السادسة، وهي زامبيا بـ(1-1)، والمغرب بالنتيجة نفسها، وتنزانيا سلباً.

في المقابل، يعتبر منتخب غينيا بيساو الأسوأ في بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك بعدما فشل في تحقيق أي نقطة خلال المباريات الثلاث، وتعرّض للهزيمة أمام ساحل العاج في المباراة الافتتاحية بنتيجة (2-0)، ثم أمام منتخب غينيا الاستوائية بـ (4-2)، وأيضاً أمام المنتخب النيجيري في الجولة الأخيرة بهدف دون مقابل.

الهجوم والدفاع: هؤلاء الأقوى والأضعف

يمتلك منتخب غينيا الاستوائية الهجوم الأقوى في البطولة لحد الآن، وهو الذي سجل 9 أهداف كاملة، كان منها 5 أهداف جاءت بفضل المهاجم المتألق إيمليو نسووي، علماً أن المنتخب الملقب بـ"الرعد الوطني" سجل 4 أهداف أمام غينيا بيساو و4 أخرى أمام ساحل العاج وهدفاً ضد نيجيريا، فيما سجل هجوم منتخب السنغال 8 أهداف، والرأس الأخضر 7 أهداف.

في الجهة المقابلة، تملك منتخبات ناميبيا وتونس وتنزانيا هدفاً واحداً في الدور الأول، وهو ما سمح للأول بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، كواحد من بين أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، فيما ودع المنتخبان التونسي والتنزاني المسابقة مبكراً.

أما بالنسبة إلى أقوى خط دفاع في البطولة، فهو لمنتخبات نيجيريا والسنغال ومالي والمغرب، التي استقبلت هدفاً واحداً لحد الآن، فيما كان الدفاع الأضعف في مباريات الجولات الثلاث السابقة من نصيب منتخبات غينيا بيساو وموزامبيق وغامبيا التي استقبلت 7 أهداف، ثم منتخبات مصر وغانا والكاميرون بـ6 أهداف.

إيمليو نسووي هداف النسخة الحالية

انفرد نجم منتخب غينيا الاستوائية، إيمليو نسووي، بصدارة هدافي النسخة الرابعة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعدما سجل 5 أهداف خلال المباريات الثلاث السابقة، وبالضبط سجل "هاتريك" في لقاء منتخب بلاده ضد غينيا الاستوائية، وهزّ شباك منتخب ساحل العاج في مناسبتين.

ويتفوق إيمليو نسووي (34 عاماً) في قائمة الهدافين على المهاجم المصري محمد مصطفى، الذي يحتل المركز الثاني، بعدما سجل ثلاثة أهداف، منها هدف في مباراة موزامبيق، وآخر في لقاء غانا والأخير كان في مواجهة الرأس الأخضر. ويأتي المهاجم الجزائري بغداد بونجاح في المركز نفسه بعدما سجل هدفاً ضد منتخب أنغولا في الجولة الأولى، وثنائية أمام منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثانية، ولكنه ودّع برفقة منتخب "الخضر" البطولة مبكراً.

كذلك يأتي في القائمة العديد من اللاعبين الذين سجلوا هدفين، أبرزهم ثنائي منتخب أنغولا، غيلسون دالا وزميله كريستوفاو باسيينسيا، بالإضافة إلى المالي لاسين سينايوكو، والسنغالي لامين كامارا، ونجم بوركينا فاسو، بيرتراند تراوري، والجنوب أفريقي، ثيمبا زواني.

العربي الجديد