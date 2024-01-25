موعد مباراة مصر والجزائر في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لكرة اليد لخوض نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، وذلك عند مواجهة الجزائر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

واستطاع منتخب فراعنة اليد تحقيق الفوز على نظيره التونسى بنتيجة 30 ـ 25 فى المباراة التى جمعت المنتخبين بالدور نصف النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

في المقابل تأهل منتخب الجزائر على حساب الرأس الأخضربنتيجة ٣٢-٢٦ مساء اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 27 من الشهر الحالي.

موعد نهائي كأس إفريقيا لليد

وضرب منتخبا مصر والجزائر موعدا في بطولة أفريقيا لليد يوم السبت المقبل الموافق 27 من يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

يطمح رجال مصر لليد فى الوقوف على منصة التتويج للمرة التاسعة في تاريخ مشاركته بالامم الإفريقية بعد حصد اللقب 8 نسخ، فيما احتل الفراعنة وصافة البطولة عدد 6 مرات من قبل، وجاء في المركز الثالث مثلها.

ويعد منتخب مصر هو حامل لقب البطولة القارية، وهو ثاني الأكثر تتويجا بها برصيد 8 ألقاب وتسعى مصر لتحقيق اللقب الثالث على التوالي، وهو ما لم يسبق لها تحقيقه من قبل.

ويتطلع منتخب مصر حسم بطولة أفريقيا لضمان المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بعدما ضمن التأهل إلى كأس العالم رفقة تونس والجزائر وكاب فيردي وخامس البطولة بعد نهاية المرحلة الترتيبية.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز بلقب كأس أمم إفريقيا للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

