منتخب الجزائر يهزم الرأس الأخضر ويتأهل لنهائي أفريقيا لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب الجزائر على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة ٣٢-٢٦ مساء اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 27 من الشهر الحالي.

بهذه النتيجة يصعد منتخب الجزائر لمواجهة مصر في نهائي الأمم الإفريقية لليد وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 من يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

ويعد منتخب مصر هو حامل لقب البطولة القارية، وهو ثاني الأكثر تتويجا بها برصيد 8 ألقاب وتسعى مصر لتحقيق اللقب الثالث على التوالي، وهو ما لم يسبق لها تحقيقه من قبل.

ويتطلع منتخب مصر حسم بطولة أفريقيا لضمان المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بعدما ضمن التأهل إلى كأس العالم رفقة تونس والجزائر وكاب فيردي وخامس البطولة بعد نهاية المرحلة الترتيبية.