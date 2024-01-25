إبراهيم المصرى: هدفنا التتويج بلقب أفريقيا والتأهل إلى الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم المصري، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن الهدف الرئيسي هو التتويج ببطولة أفريقيا لكرة اليد.

ووصل منتخب اليد إلى نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على تونس في نصف النهائي وينتظر الفاءئز من مباراة الجزائر والرأس الأخضر.

وقال ابراهيم المصرى فى تصريحات عقب المباراة: "هدفنا خلال هذه الفترة ليس حصد لقب البطولة الأفريقية فقط ولكن السيطرة على جميع الألقاب القارية في المستقبل".

وأضاف: "قدمنا أداء جيدا ومميزا في البطولة، وسعداء كثيرًا بالفوز على تونس، حيث إنه من أقوى منتخبات القارة الأفريقية، وسنبدأ الاستعداد والتجهيز الجيد للنهائي منذ اليوم".

واختتم لاعب المنتخب المصري: "جميع اللاعبين على قلب رجل واحد من أجل التتويج باللقب وإسعاد الشعب المصري، والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024".