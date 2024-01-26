"كاف" يعلن جوائز الأفضل بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الفائزين بجوائز "أفضل مدرب في دور المجموعات وأفضل حارس وأفضل لاعب شاب".

وفاز أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال بجائزة أفضل مدرب في دور المجموعات، بعد الفوز في الثلاث مباريات وحصد العلامة الكاملة "9 نقاط".

وحصد لامين كامارا جائزة أفضل لاعب شاب خلال دور المجموعات، بعد تسجيله هدفين مع السنغال.

ومن جانب آخر، حصل جيسوس أوونو حارس مرمى غينيا الاستوائية على جائزة الأفضل بدور المجموعات.

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