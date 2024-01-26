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"قمة عربية".. منتخب مصر يواجه الجزائر في نهائي إفريقيا لكرة اليد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر نظيره الجزائر، يوم السبت المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في نسختها الـ26 خلال الفترة من 17 حتى 27 يناير الجاري.

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على تونس بنتيجة 30-25 في مباراة نصف النهائي، التي أقيمت اليوم الخميس.

وعلى الجانب الآخر، وصل منتخب الجزائر للنهائي بعد الفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 32-26.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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